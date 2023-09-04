«Россети» начала строительство ЛЭП в Республике Тыва за 24,8 млрд рублей

ПАО «Россети» приступило к строительству магистральной ЛЭП «Туран – Туманная» протяженность 312 км в Республике Тыва, сообщила пресс-служба компании. Стоимость работ оценивается в 24,8 млрд руб.

Новый транзит позволит обеспечить электричеством системообразующее предприятие региона - Ак-Сугский горно-обогатительный комбинат. ЛЭП пройдет по северным районам республики вдали от населенных пунктов и автодорог. В ходе строительства энергетики установят более 1,3 тыс. решетчатых стальных опор усиленной конструкции. Для их транспортировки вдоль всей трассы будут созданы проезды, понтонные переправы, лежневые дороги на заболоченных участках.

При проектировании линии электропередачи учитывались особенности местного климата, включая перепады температур от минус 54 градусов зимой до плюс 41 градуса летом, а также возможная сейсмическая активность (отдельные участки ЛЭП будут располагаться в горах на высоте около 2 тыс. м над уровнем моря).

Реализация проекта по строительству Ак-Сугского горно-обогатительного комбината в Туве началось в 2021 году. Ввод в эксплуатацию и начало добычи руды намечен на 2024 год. Начало производственной деятельности запланирован на 2026 год. Мощность по добыче и переработке руды по итогу составит – 24 млн т в год.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев