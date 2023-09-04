ЦИК не нашел дискриминации при формировании УИК в отношении петербургского «Яблока»

Центризбирком не нашел нарушений в формировании участковых избирательных комиссий (УИК) в Санкт-Петербурге. Об этом «Ъ-СПб» 4 сентября рассказали в региональном отделении партии «Яблоко». На якобы политическую дискриминацию при отборе кандидатов со стороны Горизбиркома ранее в ЦИК пожаловались сами петербургские «яблочники» — почти половину их кандидатов не допустили к участию в работе УИК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Решение Санкт-Петербургской избирательной комиссий от 18 июля 2023 г.№42-3 (в котором она отказала «Яблоку» — «Ъ-СПб») соответствует требованиям законодательства о выборах. Оснований для несогласия с выводами Санкт-Петербургской избирательной комиссии, изложенными в указанном решении, из вашего обращения не усматривается»,— приводят в петербургском отделении партии письменный ответ на жалобу зампредседателя ЦИК Николая Булаева.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Горизбирком Петербурга отклонил более 1 тыс. предложений «яблочников» для назначения их представителей в УИК, однако получить представительство там смогли лишь 658 человек из 1061. В частности, в Центральном районе Петербурга в состав УИК не включили ни одного из 130 кандидатов от городского «Яблока». Руководитель регионального отделения партии Александр Шишлов пожаловался на это в ЦИК России.

Подробнее о том, почему петербургским «яблочникам» могли отказать в представительстве в УИК — в материале «Ъ» «Соцсетями не вышли».

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