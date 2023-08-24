Глава ГИК заявил, что кандидатов в петербургские УИК не включили в их состав за участие в митингах

При формировании участковых избирательных комиссий (УИК) в Санкт-Петербурге, территориальные избирательные комиссии (ТИК) руководствовались информацией об участии в протестных акциях и заявлениях в социальных сетях кандидатов. Об этом заявил председатель Горизбиркома Петербурга Максим Мейксин.

По его словам, в ТИКах голосовали за кандидатов в члены УИК, исходя не только из наличия у них судимостей, но из опыта и других качеств. Кроме этого, учитывались высказывания и поведение кандидатов в социальных сетях, а также политическая активность. Эту информацию ТИКам предоставляли в полиции.

«Было очень много людей, которые вели и ведут антигосударственную деятельность, имеют протоколы за задержания на незаконных митингах и акциях, имеющих антигосударственную направленность»,— пояснил господин Мейксин в ходе заседания ГИК 24 августа. — Я готов вам дать массу материалов, которые были представлены по Центральному району. Были собраны, в том числе, их антигосударственные высказывания в открытом доступе в социальных сетях».

В ответ на это член Горизбиркома от партии «Яблоко» Павел Шапчиц отметил, что такие сведения полиция не имеет право предоставлять членам ТИК. Закон предполагает только предоставления сведений о судимостях кандидатов. Кроме того, эта информация никак не может препятствовать назначению кандидатов в состав УИК, заявил он.

Господин Мейксин по этому поводу парировал, что при формировании комиссий должен учитываться также «моральный облик кандидатов».

В петербургском реготделении партии «Яблоко» отметили, что направили в территориальные избирательные комиссии уже более 1 тыс. предложений для назначения своих представителей в УИК, однако получить представительство там смогли лишь 658 человек из 1061. В частности, в Центральном районе Петербурга в состав УИК не включили ни одного из 130 кандидатов от городского «Яблока».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что руководитель регионального отделения партии Александр Шишлов пожаловался на это в ЦИК России.