В «Яблоке» заявили об отказах принимать представителей партии в УИК

Лидер петербургского отделения Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Александр Шишлов пожаловался на отказы включать его однопартийцев в состав участковых избирательных комиссий (УИК) Санкт-Петербурга.

Почти половину кандидатов-яблочников не включили в состав УИК по городу, а все 130 представителей регионального отделения в Центральном районе получили отказ в членстве в УИК, утверждают в пресс-службе партии. Господин Шишлов подал жалобу на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии в Центральную избирательную комиссию.

Как следует из текста обращения в ЦИК, петербургское региональное отделение партии направило в территориальные избирательные комиссии более 1000 предложений для назначения своих представителей в УИК. Однако получить представительство в УИК смогли 658 человек из 1061. Согласно информации, предоставленной «Яблоком», доля отказов представителям их партии составила 38,3% (409 отказов). «Единой России» и ЛДПР отклонили по одной заявке, «Новым людям» — три, КПРФ — 12. Число отказов всех этих партий составило меньше 1% от общего числа предложенных кандидатур, пишет пресс-служба петербургского «Яблока». Также 181 кандидат от «Справедливой России» получил отказ в членстве в УИК, что составило 11,6% от общего числа предложенных партией кандидатур.

Региональное отделение партии утверждает, что решения ТИК и Горизбиркома «игнорируют целый ряд положений законодательства, демонстрируют примеры антиконституционной дискриминации граждан, предложенных партией в состав УИК, по признаку убеждений и принадлежности к общественным объединениям».

«Полагаем, что под “равными основаниями” следует понимать равную представленность в УИК на соответствующей территории членов комиссий, назначенных по предложениям парламентских партий»,— следует из текста жалобы. В «Яблоке» уверены, что ТИК, отказывая в назначении кандидатам от партии, действовали «предвзято и незаконно». Александр Шишлов просит ЦИК России обязать Горизбирком отменить решения ТИК.

Напомним, что на выборах депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга в 2021 году «Яблоко» сформировало фракцию в городском парламенте, собрав около 10% голосов горожан. Согласно действующему законодательству, парламентские партии имеют преимущественное право на назначение их представителей в избирательные комиссии.

Анастасия Калугина

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