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Коммерсантъ FM
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Путин на встрече с Эрдоганом заявил об открытости к обсуждению зерновой сделки

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что российская сторона открыта для переговоров по вопросу возобновления зерновой сделки. Россия прекратила участие в продовольственном соглашении с 18 июля.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Знаю, что вы намерены поднять вопросы о зерновой сделке. Мы открыты для переговоров по этому вопросу. Конечно, не обойдем вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом»,— сказал Владимир Путин в ходе переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры в расширенном составе проходят в корпусе «Империал» санатория «Русь».

Ожидается, что в ходе переговоров российский и турецкий президенты также обсудят альтернативу зерновой сделки, которую предложил Владимир Путин. Согласно инициативе господина Путина, Россия поставит 1 млн тонн зерна в Турцию по льготной цене при финансовом обеспечении со стороны Катара.

Россия с 18 июля вышла из зерновой сделки, заявив о невыполнении своих условий. Она, в частности, настаивала на переподключении Россельхозбанка к SWIFT и снятии запрета на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. ООН и Турция пытаются добиться возвращения РФ в зерновую сделку. По информации Anadolu, ООН, в частности, предложила разморозить активы компаний РФ.

Подробнее об участии Турции в возобновлении зерновой сделки — в материале «Ъ» «Во главе зерна».

Милена Костерева

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