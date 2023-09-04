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Городской департамент образования может сменить начальника

Как стало известно «Ъ-Прикамье», свой пост может оставить начальник департамента образования Перми Анна Деменева. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, кадровое решение должно было состояться на днях, однако госпожа Деменева неожиданно ушла на больничный, и ее отставка была отложена.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В мэрии Перми вероятную отставку Анны Деменевой пока не комментируют, но подтверждают, что начальник департамента образования находится в данный момент на больничном.

Ранее на должность советника главы Перми перешел куратор образования в мэрии, замглавы Алексей Грибанов.

Анна Деменева возглавляет департамент образования с 2021 года, ранее она работала директором школы дизайна «Точка».

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