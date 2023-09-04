Аэропорт Кольцово в летние каникулы обслужил более 275 тыс. детей

В летние каникулы аэропорт Кольцово обслужил более 275 тыс. детей. Самыми популярными направлениями отдыха стали Сочи, куда отправились 69 тыс. детей, и Анталья (Турция) — более 40 тыс. В топ-5 направлений также вошли Москва, Санкт-Петербург и Минеральные Воды. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Самым «детским» направлением по доле перевезенных детей стало Актау (Казахстан). На рейсах было всего обслужено около 5 тыс. пассажиров, из них 40% были дети. Самым «детским» рейсом по количеству стал рейс авиакомпании Red Wings из Антальи.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте