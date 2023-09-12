Коллеги и знакомые о Сае

Дональд Трамп, девелопер (после сообщения о назначении Сая генеральным директором Primerica, в интервью CNN, 1987 год): «Я делаю крупную ставку на Джерри. Жизнь — это люди, а Джерри — чемпион. Он очень серьезный парень, все анализирует. Он достойный, уважаемый парень».

Джон Розенвальд-младший, управляющий директор инвестбанка Bear Sterns, многолетний друг Джеральда Сая (в интервью CNN, 1987 год): «Если бы я попал в тяжелую ситуацию и кто-то сказал мне: "У вас есть 10 центов на один телефонный звонок",— я бы позвонил Джерри».

Бенджамин Уорд, сооснователь страховой компании Delta Life (в интервью Bloomberg, 1992 год): «У Сая дела могли идти то лучше, то хуже, то снова лучше, но он никогда не терял собственных денег».

Ширли Янг, вице-президент General Motors по маркетингу (в интервью Bloomberg, 1992 год): Сай «…знает, как заметить возможности, которые не замечают другие, и хорошо чувствует, когда пора на выход».