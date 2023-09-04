Reuters: Египет приобрел 480 тыс. тонн российской пшеницы у частного трейдера

Египетская государственная компания по закупкам продовольствия GASC в рамках частной сделки приобрела около 480 тыс. тонн российской пшеницы у трейдера Solaris по цене около $270 за тонну (C&F). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех участников рынка.

Solaris — один из крупнейших трейдеров российской пшеницей, базирующийся в Швейцарии.

В 2022 году Египет перешел от тендеров к прямым закупкам из-за сложностей в поставках, возникших после начала боевых действий на Украине. По словам трейдеров, в ряде случаев согласованная цена на поставку российской пшеницы может быть ниже минимального уровня, установленного российским правительством для контроля внутренних цен на пшеницу. При этом участники рынка отмечают, что минимальная цена не является юридически обязательной, однако поставщики стараются следовать указаниям Минсельхоза России.

По данным агентства, на тендере, состоявшемся на прошлой неделе, все российские поставщики подали заявки по минимальной цене, установленной на уровне $270 за тонну на условиях FOB, при этом цены C&F варьировались от $286,25 до $291 за тонну. По мнению трейдеров, это повлияло на конкурентоспособность российской пшеницы, и GASC стала интересоваться более дешевой пшеницей из Румынии и Франции.

Египет — крупнейший импортер пшеницы в мире, и почти все поставки в страну в последние годы проходят через GASC. В минувшем сезоне Египет увеличил закупки пшеницы из России на 61,1%, до 8,1 млн тонн, сообщал Союз экспортеров зерна. На тендере 2 августа GASC закупила 300 тыс. тонн российской пшеницы по $250 за тонну (FOB).

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