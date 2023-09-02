Anadolu: ООН предложила разморозить активы компаний РФ ради зерновой сделки

Турецкое государственное агентство Anadolu сообщило, что ООН в новом пакете предложений по возобновлению зерновой сделки предложил разморозить активы ряда российских компаний, а также переподключить Россельхозбанк к системе SWIFT. МИД России заявил, что эти же условия уже предполагались в рамках прежнего соглашения по зерновой сделке, но в итоге так и не были выполнены.

Согласно информации агентства, ООН продолжает усилия по возобновлению действия черноморской зерновой инициативы. На днях о наличии новых предложениях организации для России после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, однако деталей тогда он не раскрыл.

По данным Anadolu, ООН пообещала России, что приложит усилия по «переподключению Россельхозбанка в систему SWIFT и размораживание активов российских компаний в Европе, производящих удобрения». Активы каких именно компаний из РФ могут быть разблокированы, не уточняется. «Эти предложения составляют важнейшую часть нового пакета инициатив ООН по возобновлению действия зерновой сделки»,— сообщают источники турецкого агентства.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя публикацию Anadolu, отметила, что подобные предложения уже были заложены в прежний вариант черноморской зерновой инициативы. «Раньше это всё тоже "подразумевалось", только так и не заработало»,— написала госпожа Захарова в своем Telegram-канале.

Россия с 18 июля вышла из зерновой сделки, заявив о невыполнении своих условий. Она, в частности, настаивала на переподключении Россельхозбанка к SWIFT и снятии запрета на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. ООН и Турция пытаются добиться возвращения РФ в зерновую сделку. Как ожидается, эта тема станет одной из ключевых на намеченных на 4 сентября переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

Параллельно Россия продвигает идею трехстороннего соглашения о поставках 1 млн т зерна в Турцию по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. Планируется, что переработанное на турецких предприятиях зерно отправят в наиболее нуждающиеся страны.

Как Россию и Украину убеждают вернуться к переговорам — в материале «Ъ» «Турция зовет всех к столу».

Александр Кислов