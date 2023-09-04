Глава СКР поручил доложить о проверке по факту ДТП с автобусом в Нефтекамске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Нефтекамске, сообщила пресс-служба республиканского СКР.

По предварительным данным, 2 сентября около 17:00 часов 56-летняя женщина за рулем автобуса марки ПАЗ «Вектор» наехала на посадочную платформу автовокзала в Нефтекамске. Пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Автобус выполнял маршрут Нефтекамск — Николо-Березовка. В тот момент пассажиров в салоне не было. Автобус принадлежит ГУП «Башавтотранс».

Нефтекамским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Башкирии начата проверка по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Инициирован вопрос о передаче материалов проверки из органов внутренних дел в следственный отдел для принятия процессуального решения.

Влада Шипилова

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