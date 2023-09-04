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Коммерсантъ FM
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Владелец «Вкусно — и точка» заявил о планах McDonald`s вернуться в Россию

Руководство McDonald`s при продаже своего бизнеса в России выражало желание вернуться, если изменятся обстоятельства, утверждает владелец сети «Вкусно — и точка» Александр Говор. Он уточнил, что обещал представителям американской компании, что за ним останется контрольный пакет в российской сети.

Александр Говор

Александр Говор

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Александр Говор

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Если честно, на их месте тоже выбрал бы меня. Уже показал себя в качестве партнера, знал систему изнутри. Какой резон McDonald`s рисковать с темной лошадкой? Они не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся, поэтому хотели быть уверенными, что бизнес не развалится»,— сказал господин Говор в интервью ТАСС.

Он уточнил, что в рамках сделки о выкупе российского бизнеса сети предусмотрена опция возвращения McDonald`s. «Но они будут выкупать за деньги, которые я вложил. При этом есть договоренность, что я буду первым претендентом на мастер-франчайзи»,— подчеркнул бизнесмен. Он считает, что американская компания «едва ли продолжит управлять ресторанами в случае возвращения».

В мае 2022 года McDonald`s объявил об уходе с российского рынка. Активы сети купил Александр Говор, ее переименовали во «Вкусно — и точка». Первые рестораны в России открылись в июне того же года.

Лаура Кеффер

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