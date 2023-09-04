«Вкусно — и точка» будет открывать рестораны в городах с населением менее 300 тыс. человек

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» сменила стратегию и начнет открывать рестораны в российских городах с населением меньше 300 тыс. человек, заявил владелец сети Александр Говор. Он уточнил, что сейчас у «Вкусно — и точка» 862 заведения, но скоро их число возрастет до 900.

В частности, в ближайшее время ресторан сети откроется в Иркутске. «Потом пойдем в города, где и сто, и двести тысяч жителей. Раньше старались не ходить туда, где меньше трехсот тысяч. Сейчас меняем стратегию»,— рассказал господин Говор в интервью ТАСС. Он не уточнил, с чем связаны изменения.

McDonald's в мае 2022 года объявил об уходе с российского рынка. Активы сети купил Александр Говор, ее переименовали во «Вкусно — и точка». Первые рестораны в России открылись в июне того же года. Выручка «Вкусно — и точка» в 2022 году сократилась на 2,3%.

Лаура Кеффер