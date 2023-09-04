Российские самолеты уничтожили четыре украинских катера, которые шли к Крыму

Четыре катера американского производства с украинскими военными были уничтожены российскими самолетами в северо-западной части акватории Черного моря. Минобороны РФ утверждает, что они двигались в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья.

По данным Минобороны РФ, на быстроходных катерах Willard Sea Force находились десантные группы Вооруженных сил Украины. Суда были уничтожены самолетами морской авиации Черноморского флота.

Минобороны РФ ранее сообщало, что российские самолеты в конце августа уничтожили в акватории Черного моря четыре военных катера с десантными группами ВСУ общей численностью до 50 человек. В ночь на 2 сентября в Черном море были уничтожены три безэкипажных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост.

Леонид Уварчев