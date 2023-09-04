В школу №1 в Беслане пришли 3 тыс. человек в последний день вахты памяти

Около 3 тыс. человек были в школе №1 и на кладбище «Город ангелов» в Беслане в последний день вахты памяти о жертвах теракта 2004 года. Об этом МВД по Северной Осетии сообщило ТАСС. Люди прибывали в эти места 1–3 сентября.

Все дни вахты памяти во дворе школы звучала траурная музыка. В спортзале у фотографий погибших ставили свечи, цветы, игрушки, бутылки с водой. В спортзале в 2004 году террористы удерживали больше 1,2 тыс. человек без еды и воды.

Во дворе школы перед спортзалом каждый вечер зажигали 334 свечи по числу жертв теракта. Было зачитано стихотворение «Великая скорбь Осетии», написанное после теракта Шамилем Джигкаевым. После этого прозвучали два удара колокола, символизирующие первые взрывы в спортзале. Ученики школ Беслана после этого выпустили 334 белых воздушных шара. Столько же шаров они выпустили после того, как было зачитано стихотворение «Имена» и перечислены имена всех погибших. Вахта памяти завершилась концерт-реквиемом в исполнении симфонического оркестра.

Во время линейки в школе №1 в Беслане 1 сентября 2004 года группа террористов захватила в заложники больше 1,2 тыс. человек. Через два дня в результате штурма здания погибли 334 человека, 186 из которых — дети. Инвалидами стали 126 заложников, в том числе 70 детей.

Леонид Уварчев