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Коммерсантъ FM
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В Батайске возбуждено уголовное дело по факту стрельбы из травматического оружия в участника СВО

В Батайске в участника военной операции стреляли из травматического оружия

В бойца частной военной компании «Вагнер» стреляли из травматического оружия в Батайске. По информации СМИ, он ранее находился в зоне военной операции. Возбуждено уголовное дело, сообщил губернатор Ростовской области Вячеслав Голубев.

Конфликт произошел ночью 3 сентября в парке имени Ленина возле кафе «Клевер». Как сообщило ГУ МВД по Ростовской области, в мужчину произвели 12 выстрелов из травматического оружия, нападавший скрылся с места происшествия.

Полиция не приводит данные о том, что пострадавшим был участник военной операции. Об этом рассказали ряд СМИ и Telegram-каналов. Например, источники местного портала 161.ru и проект Ксении Собчак «Осторожно, Новости». Утверждается, что мужчина несколько раз ездил в Африку в составе ЧВК «Вагнер» и планировал в ближайшее время вернуться в зону СВО. Бойца ЧВК, как пишут СМИ, избили толпой и после произвели в него выстрелы в упор, в том числе в голову. Его, как утверждается, оскорбляли за то, что он русский, и за то, что участвовал в военной операции.

Губернатор позднее подтвердил, что инцидент в Батайске связан с участником СВО. По его словам, возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия. «Буду внимательно следить за расследованием, виновные должны обязательно ответить по закону»,— написал господин Голубев в Telegram. Он не уточнил, по какой статье возбуждено дело.

Военная операция на Украине

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