Зеленский объявил о присоединении Франции к обучению украинских пилотов на F-16

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренности с властями Франции, которая поучаствует в обучении украинских пилотов управлению истребителями F-16. При этом на вооружении страны F-16 нет.

«Есть очень важная договоренность о тренировках во Франции наших пилотов — наша коалиция современных истребителей становится крепче»,— сказал господин Зеленский в вечернем видеообращении.

Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что у властей нет табу на содействие в обучении украинских пилотов. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна говорила, что страна может внести вклад «в базовую подготовку» к управлению современными истребителями, но не специальному обучению на F-16.

Минимальный срок обучения пилотов составляет шесть месяцев. В конце августа подготовка к управлению F-16 началась в Дании, которая вместе с Нидерландами и Норвегией обещала направить Украине не менее 50 истребителей. По данным источников New York Times, к подготовке украинских пилотов с сентября также могут присоединиться США.

Лусине Баласян