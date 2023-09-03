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Коммерсантъ FM
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Рамафоса: комиссия не нашла доказательств поставок оружия из ЮАР в Россию

Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил, что проводившая расследование комиссия не нашла доказательств отправки из республики оружия в Россию. По его словам, полный отчет по итогу следствия публиковать не будут из-за наличия засекреченной информации, однако 4 сентября власти обнародуют краткое изложение.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О покупке Россией оружия у Южно-Африканской Республики в декабре 2022 года сообщало издание Daily Maverick: источники утверждали, что в порту ЮАР находилось российское торговое судно «Леди Р» с отключенной системой идентификации. Позднее посол США в ЮАР Рубен Бриджети заявил, что с 6 по 8 декабря судно грузили оружием и боеприпасами в порту Саймонстаун, после чего оно отправилось в Россию.

«Обвинения, выдвинутые против нашей страны, оказали самое разрушительное воздействие на нашу валюту, экономику и наше положение в мире и запятнали наш имидж»,— сказал Сирил Рамафоса в эфире национального телевидения, передает Bloomberg.

Экспертная комиссия из трех человек — бывшего судья Финеаса Мохапело и адвокатов Лии Гкабаше и Энвере Сурти — была создана 28 мая. Комиссия выяснила, что судно «Леди Р» загружали продовольствием.

Лусине Баласян

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