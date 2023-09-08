Есть донор у Лизы Шильцевой!

1 сентября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Вологда» мы рассказали историю 13-летней Лизы Шильцевой из Вологодской области («Очень хочется домой», Наталья Волкова). У девочки апластическая анемия: ее организм не вырабатывает достаточного количества клеток крови. Заболевание не поддается медикаментозному лечению — Лиза живет благодаря переливаниям крови. Спасти ее может лишь трансплантация костного мозга, но подбор и активацию донора надо оплатить, а у родителей девочки такой суммы нет. Рады сообщить: необходимые средства (796 882 руб.) собраны. Родители Лизы благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лиза Шильцева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Лиза Шильцева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 1 сентября 15 036 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Вологда», «Южный Урал», «Чувашия», «Югра», а также 137 региональных СМИ—партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 43 детям на 23 309 387 руб.