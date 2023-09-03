Володин встретился со спикером парламента Белоруссии Андрейченко

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с председателем палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко. В частности, обсуждались вопросы межпарламентского взаимодействия в рамках Союзного государства.

Как передает «Интерфакс», стороны договорились о дальнейшей реализации 28 интеграционных союзных программ. Прежде их определили лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Завтра, 4 сентября, состоится заседание Совета парламентского собрания Белоруссии и России. В рамках заседания Минтруд отчитается о планах по созданию единых социальных стандартов для граждан стран. Также планируется обсудить подготовку бюджета Союзного государства на 2024 год.

Интеграционные шаги между странами предусматривал Договор о создании Союзного государства от 1999 года. В 2021 году Высший Государственный Совет Союзного государства утвердил 28 отраслевых программ. Союзные программы охватывают макроэкономическую, промышленную и аграрную политику государств, а объединение рынков нефти, газа и электроэнергии.

Лусине Баласян