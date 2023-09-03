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ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» из Санкт-Петербурга в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра, состоявшаяся на столичной «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев гол забил российский нападающий Антон Заболотный (4-я минута). У гостей отличился бразильский защитник Дуглас Сантос (88-я минута).

В концовке матча после падения защитника армейцев Милана Гаича в штрафной «гостей» «Зенита» на поле началась массовая потасовка. При этом главный судья матча Павел Кукуян не стал наказывать участников драки красными карточками.

На данный момент «Зенит» расположился на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. ЦСКА занимает седьмое место с 11 очками. Лидирует в чемпионате России по футболу «Краснодар», набравший по итогам семи туров 17 очков.

Александр Кислов

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