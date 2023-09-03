Умер один из заблокированных на фестивале Burning Man посетителей

На фестивале Burning Man в американском штате Невада погиб один из посетителей, сообщает NBC News со ссылкой на заявления местных властей. 1 сентября в Неваде начался ливень, в результате которого было приостановлено транспортное сообщение, около 70 тыс. человек оказались заблокированны.

Как пишет NBC News, обстоятельства смерти все еще изучаются, поэтому в офисе местного шерифа отказались приводить подробности.

Burning Man — ежегодный фестиваль, который проходит в пустыне Блэк-Рок. Мероприятие зародилось в 1986 году. Кульминацией фестиваля является сожжение гигантской человеческой фигуры. Ежегодно на фестиваль приезжают больше 60 тыс. человек.

Burning Man в 2023 году начался 28 августа, он завершится 5 сентября. Ливень начался в пятницу, 1 сентября, он продолжался до утра 2 сентября и, как прогнозируется, вновь начнется в ближайшее время. На площадке выпало больше 30 мм осадков. Посетителям, которые не могут выехать, рекомендовали экономить еду и топливо.

Лусине Баласян