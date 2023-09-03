Производители шампанских вин ждут рекордного урожая в этом году

Производители шампанских вин начали сбор урожая, который обещает стать рекордным, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление комитета Шампани.

Сбор урожая начался сегодня в коммуне Монгё (департамент Об), однако на подавляющем большинстве виноградников собирать урожай начнут только 7 сентября, следует из расписания сбора, опубликованного на сайте комитета Шампани. Президент объединения производителей шампанских вин Давид Шатийон заявил, что урожай этого года «обещает быть рекордным по объему», при этом вес гроздей достигнет «невиданных 220 граммов». При этом текущий рекорд сбора был зафиксирован в 2005 году, вес виноградных гроздей достигал тогда 175 граммов, отметил господин Шатийон. Виноделы и шампанские дома решили установить рыночную урожайность 2023 года на уровне 11,4 тыс. кг с гектара.

Однако высокий урожай не радует виноделов. Если в 2021 году, после снятия коронавирусных ограничений, продажи росли, а в 2022 году и вовсе достигли рекордного за 15 лет уровня в 325,5 млн бутылок, то в этом году спрос на вина заметно снизился. По данным комитета Шампани, в 2023 году будет продано только 314 млн бутылок шампанского.

Ранее власти Франции и ЕС согласовали выделение €200 млн для помощи французским виноделам, страдающим от значительного падения спроса на вино в нынешнем году. В рамках программы излишки вина будут перегонять в этанол, который можно продавать для промышленного использования, например для производства духов или водно-спиртовых гелей. Кроме того, власти готовы помочь винодельням вырубить часть виноградников и занять эти площади другими сельскохозяйственными культурами.

Кирилл Сарханянц