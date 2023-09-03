Кол-центр брали спецназом

В Нижнем Новгороде завершено расследование по делу второго мошеннического кол-центра. Шестеро молодых людей обвинены в дистанционном обмане граждан из разных регионов России под видом помощи при оформлении кредитов. Общий ущерб от преступной деятельности обвиняемых, съемную квартиру которых осенью прошлого года брал спецназ, превысил 5 млн руб. Первую аналогичную группировку, состоявшую из 24 человек, судят уже год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД Фото: МВД

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых молодых людей, которые организовали мошеннический кол-центр в Нижнем Новгороде. Как сообщили источники «Ъ» в нижегородской прокуратуре, дело в отношении участников преступной группы направлено для рассмотрения в Сормовский райсуд. Ущерб от дистанционных мошенничеств составил свыше 5 млн руб., среди пострадавших несколько десятков жителей 26 регионов России.

Схема обмана была простой: мошенники звонили людям, которые ранее оформляли заявки на кредиты, и психологически их обрабатывали, предлагая помощь в ускорении получения денег на выгодных условиях. Однако для этого якобы нужно было внести страховые взносы или произвести другие платежи. После перечисления денег злоумышленники переставали выходить на связь. Из шести обвиняемых четверо занимались обзвонами потенциальных заемщиков, один изготавливал для их убеждения различные поддельные документы от банков и страховых компаний, другой фигурант обналичивал полученные обманом деньги.

«Каких-то капиталов эти жулики себе не скопили, все похищенные средства они тратили на еду, алкоголь и проч.»,— добавил собеседник.

Отметим, что ликвидированный в Сормовском районе Нижнего Новгорода «кол-центр» стал вторым по счету, но относительно некрупным. Участников первой группировки так называемых «звонарей» задержали еще в 2021 году и судят с августа прошлого года. В эту группу, лидерами которой считаются Алексей Шиляев и Илья Разнов, входили 24 человека. Кроме мошенничеств всем вменили участие в организованном преступном сообществе (ОПС). Злоумышленники размещали в интернете «лендинги» — одностраничные сайты с предложениями финансовых услуг, которые зачастую имитировали сайты реально существующих компаний. Для получения «кредита» надо было всего лишь заполнить форму заявки, оставив свои контактные данные. Затем с заявителями, указавшими свои телефоны, связывались «звонари» и психологически обрабатывали людей, обещая помочь в получении займов, исправить плохую кредитную историю.

Чтобы у жертвы обмана не было сомнений, по электронной почте ей высылался фиктивный договор об оказании услуг со всеми реквизитами, подписями и печатями.

Злоумышленники копировали данные действующих организаций, чтобы простая первичная проверка через итернет-поисковики не давала повода усомниться в их добросовестности. Если человек поддавался на уговоры, его начинали разводить по телефону. Заемщику звонили от имени сотрудников банков и страховых компаний, с просьбами оплатить страховку по одобренному кредиту, различные комиссии, аренду банковской ячейки и так далее. В подтверждение всех этих действий высылались сканы поддельных документов и писем. В том, что его обманули, клиент часто убеждался, лишь обратившись в банк за «одобренным кредитом».

По делу первого «кол-центра», работавшего на двух съемных квартирах в Нижнем Новгороде, потерпевшими были признаны 124 человека, общий ущерб которым превысил 15 млн руб. Больше половины причиненного людям ущерба группировка Шиляева—Разнова возместила, стараясь смягчить себе наказание — тяжкое обвинение в ОПС они не признали.

Роман Кряжев, Нижний Новгород