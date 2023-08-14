Медики оценили меры стимулирования рождаемости

Большинство медиков, опрошенных профессиональным сервисом «Справочник врача», отрицательно относятся к инициативам по повышению рождаемости, предложенным Минздравом и Госдумой. В частности, 59% респондентов выступили против ограничения свободной продажи препаратов для прерывания беременности. Врачи считают, что это приведет к росту криминальных абортов, всплеску «медицинского туризма» и большому проценту отказа от детей. Эксперт Минздрава указывает, что медикаментозные аборты необходимо выполнять только под контролем врача, поэтому ограничения «оправданны и направлены на сохранение здоровья женщин».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказывал “Ъ”, в середине июля Минздрав решил обновить перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. Среди прочего ведомство хочет добавить туда препараты для медикаментозного аборта: мифепристон и мизопростол. Это произошло на фоне дискуссии «Единой России» о способах улучшения демографии в стране и заявления министра здравоохранения Михаила Мурашко о необходимости «жесткого контроля» таких препаратов. Ожидается, что документ вступит в силу с апреля 2024 года. Кроме того, ведомство обещает рассмотреть предложение ряда депутатов о запрете абортов в частных клиниках.

Профессиональный сервис «Справочник врача» опросил 1,6 тыс. медиков об их отношении к таким инициативам по повышению рождаемости. Как показало исследование, большая часть респондентов (60%) в целом отрицательно оценивает подобные меры. Второй по популярности ответ (23%) — нейтральное отношение, поскольку такая инициатива никогда не будет в полной мере реализована.

В других вопросах 45% врачей полагают, что исключительно мнение женщины должно быть решающим в отношении аборта, еще 33% — что это должно быть решение пары. Что касается средств посткоитальной (экстренной) контрацепции, за свободный выбор женщины здесь 50% врачей, за согласованное мнение пары — 33% опрошенных. При этом только 5% согласились с утверждением, что посткоитальная контрацепция по сути своей является медикаментозным абортом и должна быть запрещена. Напротив, 68% считают, что это актуальный в ряде случаев метод предотвращения нежелательной беременности, поэтому продажа соответствующих препаратов не должна жестко контролироваться.

Предложение ограничить свободную продажу препаратов для прерывания беременности — мифепристона и мизопростола — отрицательно оценивают 59% респондентов, нейтрально 19% и 22% положительно. Участникам опроса предложили выбрать несколько возможных вариантов, к которым могут привести подобные меры. Только 10% сказали про снижение количества абортов и прирост населения. А вот 87% опрошенных врачей полагают, что это приведет к росту числа криминальных абортов, 64% — к росту числа отказов от детей, 57% — к росту числа женщин, которые будут делать аборт в других странах, 47% — к увеличению случаев убийств новорожденных, 44% — к росту материнской смертности.

Для эффективной профилактики нежелательных беременностей, по мнению опрошенных, необходима масштабная санитарно-просветительская работа с населением при государственной поддержке и достаточном финансировании — этот вариант указали 71% опрошенных. Также 77,5% выбрали вариант «увеличение доходов населения в целом»; 58% посчитали необходимым усиление финансовой господдержки молодых семей и матерей-одиночек; строительство достаточного количества яслей, детсадов, школ указали 57%. Госпрограммы по контрацепции для малообеспеченных граждан и доступность процедуры стерилизации упомянули 55%, юридическую защиту матери и ребенка — 47,5%. Про уроки секс-просвещения в школах/ПТУ/вузах напомнили 44%, а передачу функции профилактики нежелательных беременностей в частный сектор предложили 11,2% опрошенных врачей.

Авторы исследования отдельно опросили медиков, в чьи профобязанности входит выполнение абортов,— это был 101 респондент (или 6% от общего числа участников). Подавляющее большинство (71%) ответили, что у них существует негласное правило — убедить женщину сохранить беременность. 50% всегда стараются переубедить женщину, даже если она пришла делать аборт по собственному желанию; еще 43,6% признались, что это зависит от конкретной ситуации. И только 5,9% гинекологов никогда не пытаются изменить решение пациентки.

22% из тех, кто отговаривает женщин, действуют по методичке, согласованной с руководством; 11% используют методички, которые нашли в свободном доступе, и не высказывают собственного мнения; 67% приводят доводы на свое усмотрение, иногда из собственной практики. При этом большая часть врачей (90%) так или иначе считают, что их пациентки приняли правильное решение, отказавшись от аборта.

“Ъ” обратился к нескольким гинекологам с просьбой прокомментировать опрос, но все они отказались, заявив, что тема имеет «политический контекст». Один из экспертов на условиях анонимности сказал, что «полученные коллегами данные, вероятно, не в полной мере отражают истинную позицию врачей, поскольку ответ опытного врача сложнее и не всегда однозначный». Собеседник “Ъ” также отметил, что любой запрет на оборот лекарственных средств постепенно смещает продажи препаратов в теневой сектор. В итоге статистика искажается — и решения, влияющие на демографическую политику страны, принимаются на основе неверных данных. Гинеколог напомнил, что позиция Всемирной организации здравоохранения не исключает свободного оборота препаратов для медикаментозного прерывания беременности. При этом особое внимание уделяется полноценному информированию пациенток, приобретающих препарат, о рисках и действиях при осложнениях.

Заместитель гендиректора компании AlphaRM (специализируется на исследованиях фармотрасли) Татьяна Ковальчук подчеркнула: препараты для прерывания беременности и так используются «исключительно в клиниках» — они уже рецептурные и приобретаются по назначению врача. Изменения проявятся лишь в том, что теперь для них будут использовать специальные бланки. Впрочем, директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов говорил “Ъ”, что препараты мизопростола и мифепристона в дозировках, предназначенных для прерывания беременности, все же продаются в аптеках, хоть и в незначительном количестве — не более 2–3% от общих объемов (порядка 23–25 тыс. упаковок в год). По его словам, они могут применяться как для проведения аборта в домашних условиях, так и для серых клиник, которые делают аборты неофициально.

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина заявила, что новые правила отпуска препаратов для медикаментозного аборта не повлияют на их доступность. По ее словам, в медицинских организациях работа с такими средствами отлажена и не вызывает каких-либо проблем. «Препараты для медикаментозного аборта могут быть опасны при самостоятельном применении. Именно поэтому их перевод на препаратно-количественный учет совершенно оправдан,— сказала госпожа Долгушина.— Мера направлена на сохранение здоровья женщин, так как для профилактики осложнений медикаментозного аборта необходимы консультация и назначение врача».

Наталья Костарнова, Екатерина Ракитина