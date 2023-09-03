Сербов просят не разбрасываться гражданством

Евросоюз предупредил Сербию, что планируемые ею изменения закона о гражданстве, облегчающие получение иностранцами сербского паспорта, могут представлять угрозу безопасности ЕС. В Брюсселе не скрывают, что предупреждение связано в первую очередь с ростом числа россиян в Сербии после начала боевых действий на Украине. Ранее Евросоюз пригрозил Белграду приостановкой безвизового режима в случае реализации упрощенной схемы предоставления гражданства россиянам. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Еврокомиссия озабочена тем, что планируемые изменения сербского закона о гражданстве могли бы представлять угрозу для политики и безопасности Евросоюза, поскольку граждане Сербии пользуются безвизовым въездом в страны ЕС»,— предупредили в конце минувшей недели в Брюсселе, пояснив, что принятие сербских поправок позволит гражданам третьих стран, которым для въезда в Евросоюз нужна виза, обходиться без нее.

В Еврокомиссии не скрывают, что ее озабоченность связана прежде всего с ростом числа россиян, прибывших в Сербию после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года.

«ЕК внимательно отслеживает ситуацию и регулярно направляет запросы сербским властям о присутствии граждан РФ в Сербии»,— подтвердили в Еврокомиссии.

Согласно официальным данным, публикуемым Белградом в «Служебном вестнике», в 2022 году число россиян, получивших паспорт Сербии «по особой процедуре» на основании решения сербского правительства, возросло в три раза по сравнению с предыдущим годом — до 50. В нынешнем году тенденция продолжилась. В этом году до конца августа гражданство Сербии предоставлено 76 иностранцам, 43 из которых — россияне.

Причем эта статистика не включает тех иностранцев, что получили сербский паспорт по регулярной процедуре — после нескольких лет легального проживания в Сербии или брака с сербским гражданином. Решения в этом случае принимает сербское МВД, и такие данные не раскрывают.

Сербская полиция сообщила лишь, что в середине нынешнего года вид на жительство в стране оформили около 30 тыс. граждан РФ.

Выражением озабоченности в связи с облегчением для россиян получения сербского паспорта Евросоюз не ограничивается. Ранее Брюссель пригрозил Белграду приостановкой безвизового режима в случае реализации в Сербии упрощенной схемы предоставления гражданства россиянам.

Произошло это после того, как МВД Сербии подготовило весной проект изменений закона о гражданстве, значительно упрощающий его получение иностранцами. А президент страны Александр Вучич пояснил, что упрощения распространятся в первую очередь на граждан РФ и Украины. Поправки предусматривали, что для получения сербского паспорта им нужно прожить в Сербии год, иметь высшее или среднее образование, работать «на себя или в компании, штаб-квартира которой находится в Сербии» и написать заявление, что «считают Сербию своей страной». Александр Вучич тогда заявил, что изменение закона о гражданстве «позволит Сербии устранить дефицит квалифицированной рабочей силы», и не скупился на похвалы перебравшимся в Сербию российским IT-специалистам.

Однако, как сообщило потом издание Financial Times, Белграду пришлось отказаться от планов упрощенной выдачи паспортов россиянам и другим иностранцам, «поскольку Евросоюз предупредил, что может приостановить безвизовый режим для этой балканской страны». Издание привело оправдательные слова неназванного советника правительства Сербии, что законопроект, мол, был «просто предложением, которое не прошло».

Тем не менее от изменений закона о гражданстве и упрощения процедуры получения сербского паспорта иностранцами и прежде всего россиянами Белград не отказался, о чем свидетельствуют планируемые сейчас поправки. Однако не отказывается от своей позиции и Евросоюз. Нынешнее предупреждение Белграду из Брюсселя — лишнее тому подтверждение.

Предупреждение уже возымело эффект. Бывший министр экономики Сербии Раде Баста, который весной выступил за присоединение Белграда к антироссийским санкциям, после чего лишился своего поста и возглавил движение «Европейский путь», призвал в конце минувшей недели президента Александра Вучича и премьера Ану Брнабич отозвать готовящиеся изменения закона о гражданстве. «В ЕС в курсе большого числа переселившихся в Сербию после российской агрессии против Украины граждан России, поэтому анонсированные поправки — тычок пальцем в глаз западным партнерам»,— предупредил экс-министр.