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Богатые-несчастные

Новые фильмы Йоргоса Лантимоса и Романа Полански на Венецианском фестивале

Первая неделя Венецианского кинофестиваля принесла однозначное лидерство в конкурсе фильму Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные». Вот внеконкурсный «Дворец» Романа Полански энтузиазма не вызвал. С подробностями — Андрей Плахов.

Карикатурные утехи богачей на встрече нового, 2000 года во «Дворце» Полански отдают неудачной стариковской шуткой

Карикатурные утехи богачей на встрече нового, 2000 года во «Дворце» Полански отдают неудачной стариковской шуткой

Фото: Про:взгляд

Карикатурные утехи богачей на встрече нового, 2000 года во «Дворце» Полански отдают неудачной стариковской шуткой

Фото: Про:взгляд

«Бедные-несчастные» — укоренившийся в России перевод названия романа шотландца Аласдера Грея, осовремененной версии «Франкенштейна». Греческий режиссер Йоргос Лантимос, ставший международной звездой, привлек к проекту экранизации другого писателя, Тони Макнамару, с которым они вместе сделали блистательную «Фаворитку». Так вот, «Бедные-несчастные» — новое выдающееся достижение этого дуэта, а вернее, этого трио, поскольку к соавторам фильма можно с полным основанием причислить актрису Эмму Стоун. Она играла в той же «Фаворитке», но осталась там в тени Оливии Колман. Потом Лантимос снял с ней мистическую короткометражку в Греции, и вот — дал бенефисную роль в большой сложной картине, где Стоун проявляет себя первоклассной смелой актрисой, в совершенстве владеющей инструментами гротеска и эксцентрики.

Ее героиня Белла, не выдержав замужества с агрессивным самодуром, невзирая на беременность, бросается в реку. Ее возвращает к жизни ученый-экспериментатор Годвин Бакстер, сам ставший в свое время объектом эксперимента и как будто сшитый из отдельных фрагментов (отменная роль и прикольный грим Уиллема Дефо). Фанатичный доктор пересаживает утопленнице мозг ее нерожденного ребенка, что объясняет совершенно инфантильное поведение Беллы в начале фильма. Однако она быстро учится, узнает много важного о своем теле, а главное — в ней пробуждаются душа и тяга к познанию мира. Белла бросает своего жениха (Рами Юссеф) и вместе с адвокатом (Марк Руффало) совершает путешествие в Португалию, Александрию и Париж, приобретая практику работы в публичном доме, а также приобщаясь к поветриям социализма.

В конце концов она становится врачом и превращает окружающий ее мир в божественную утопию. В буколическом дачном ландшафте находят свое место все угнетенные женщины, расы и классы, а по лужайке счастливо бегают курица с головой французского бульдога, гибрид оленя с котом и главный абьюзер, которому пересажен мозг козла. Интеллектуальный блеск, эмоции, чувственность, великолепный декор, неистощимая фантазия — спектр достоинств фильма Лантимоса. Идеи феминизма вплетены в него метко, легко и с юмором, который Лантимос раньше почему-то скрывал под маской холодного вивисектора.

«Дворец» Романа Полански появился в Венеции в ореоле возбужденных новой волной #MeToo пересудов: как посмели предоставить фестивальную площадку режиссеру-педофилу, скрывающемуся от американского правосудия? Если отвлечься от этого контекста, фильм покажется безобидной, но явно неудачной стариковской шуткой на тему «конца света»; в ней трудно разглядеть почерк былого провокатора и властителя дум.

Отметить приход миллениума в швейцарском ВИП-отеле собрались «сливки общества» со всего мира: этих карикатурных персонажей играют как актуальные, так и вышедшие в тираж артисты, вплоть до Микки Рурка. Больше всего запоминаются дышащий на ладан миллиардер Артур Уильям Даллас III (Джон Клиз) с юной женой необъятной толщины, которой он заказывает в качестве подарка к памятной дате живого пингвина. Дефилирует группа бывших красавиц — жертв пластической хирургии; одну из них играет Сидни Ром, в молодости блиставшая у Полански в фильме «Что?». Не откажешь в колоритности и команде русских гостей во главе с суровым послом (Илья Волох) и отпетым бандитом (Александр Петров), которые по-пацански делят содержимое нескольких привезенных из Москвы чемоданов и со смешанными чувствами слушают предновогоднее выступление уходящего в отставку Бориса Ельцина.

Бедные родственники, гостиничные менеджеры и банковские клерки, пресмыкающиеся перед сильными мира сего. Эскорт из одноклеточных длинноногих моделей, сопровождающих «русскую делегацию». Шикарная старуха Маркиза (Фанни Ардан), накормившая черной икрой собачку чихуа-хуа, экскрементами которой провонял весь эксклюзивный отель. Вот такого рода персонажи и скетчи заполняют картину о «богатых-несчастных», которые в стельку напиваются, без любви совокупляются, а некоторые прямо в новогодний вечер отправляются на тот свет, предоставив живым делить их несметные сокровища.

Зачем Полански вообще взялся за этот примитивный шарж, явно недостойный его таланта? Не удивлюсь, если вопреки врагам и недругам — что всегда было принципом его жизни. В свои 90 он по-прежнему снимает кино, пусть уже не великое, и видно, что получает от этого удовольствие. Имеет право.

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