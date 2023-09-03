Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

От «Пикабу» отписался основатель

Каковы перспективы проекта после ухода Максима Хрящёва

Основатель «Пикабу» ушел из компании. «С этой недели я больше не имею отношения к операционному управлению»,— написал в соцсетях Максим Хрящёв. Он добавил, что «это были замечательные 14 лет: путь от квартирного стартапа без денег в первые годы до аудитории 30 млн человек в месяц». Причины своего решения господин Хрящёв не раскрыл. Он создал сайт в 2009 году и с тех пор руководил проектом. Однако в конце сентября 2022-го продал «Пикабу». Покупателем 100% доли в компании стала «Альтаир Медиа», структура основателя партии «Новые люди» и депутата Госдумы Алексея Нечаева. Сумму сделки оценивали в 1-2 млрд руб. Прежде холдинг приобрел крупнейшее в стране спортивное издание Sports.ru.

Фото: @mkhryashev

Фото: @mkhryashev

После продажи Максим Хрящёв оставался гендиректором портала. Но, судя по всему, это было временное решение, заметил партнер юридической группы GRM Сергей Новиков:

«Компания к моменту сделки подошла на достаточном пике: по результатам 2021 года ее выручка составила 420 млн руб., а чистая прибыль — 66 млн руб.

Исходя из классики сделок M&A, сохранение операционного контроля за предыдущим менеджментом является некой золотой серединой, и, соответственно, то, что господин Хрящёв оставался у руля компании еще почти на год, стало результатом договоренностей.

2022 год показал, что проект практически сохранил уровень выручки на том же уровне, что и в 2021-м, правда, примерно на треть снизилась чистая прибыль. Казалось бы, результаты не совсем позитивные.

Но если мы, например, сравним эти данные с прямыми конкурентами компании, например, таким сервисом, как "ЯПлакалъ", то там практически в два раза произошло падение выручки, а чистая прибыль снизилась в десятки раз.

Что касается нового владельца "Пикабу", то у него, вероятно, есть какая-то заинтересованность во влиянии на молодежный электорат и в принципе на этот сегмент.

Все-таки, наверное, это приобретение так или иначе рассматривается не как самостоятельный бизнес, а как некая интеграция в основные бизнесы господина Нечаева».

По данным портала SimilarWeb, за последний месяц пользователи посетили «Пикабу» больше 160 млн раз. Это один из самых популярных порталов в стране, кроме того, он входит в тысячу крупнейших ресурсов мира. На сайте публикуются новости, истории из жизни, фотографии и видео, а также мемы. «Пикабу» называют российским аналогом Reddit.

Как проект будет развиваться после смены владельца и ухода основателя? В первую очередь, новому руководству придется решить проблему оттока пользователей, считает обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич:

«Сайты в России с началом военных действий на Украине потеряли достаточно большой процент аудитории, причем речь идет не только о пользователях за границей. В целом люди стали по-другому потреблять информацию в интернете, все больше акцент переносится на социальные платформы.

Кроме того, прямой конкурент "Пикабу" — Reddit — развивает русскоязычную версию, и многие люди переходят туда, считая, что если нет российского руководства, то меньше будет контроль и цензура.

Также сайты, которые изначально были задуманы как развлекательные, думают на тем, как поступать с политическим контентом — удалять его или нет.

И если руководство решит, что на первой странице находятся слишком неприглядные посты, которые не так нравятся пользователям, как раньше, то начнется соответствующая модерация. Аудитория же, в свою очередь, начнет мигрировать на какой-нибудь новый ресурс».

В прошлом году руководство «Пикабу» жаловалось на многочисленные хакерские атаки и давление. С чьей стороны оно оказывается, не уточнялось.

В марте 2022-го Роскомнадзор потребовал от администрации портала удалить все посты с «недостоверной информацией» о военных действиях на Украине. После этого с ресурса исчезли все данные о потерях сторон конфликта. Кроме того, на сайте запретили размещать анонимные публикации.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Хорушевский

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...