От «Пикабу» отписался основатель

Основатель «Пикабу» ушел из компании. «С этой недели я больше не имею отношения к операционному управлению»,— написал в соцсетях Максим Хрящёв. Он добавил, что «это были замечательные 14 лет: путь от квартирного стартапа без денег в первые годы до аудитории 30 млн человек в месяц». Причины своего решения господин Хрящёв не раскрыл. Он создал сайт в 2009 году и с тех пор руководил проектом. Однако в конце сентября 2022-го продал «Пикабу». Покупателем 100% доли в компании стала «Альтаир Медиа», структура основателя партии «Новые люди» и депутата Госдумы Алексея Нечаева. Сумму сделки оценивали в 1-2 млрд руб. Прежде холдинг приобрел крупнейшее в стране спортивное издание Sports.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @mkhryashev Фото: @mkhryashev

После продажи Максим Хрящёв оставался гендиректором портала. Но, судя по всему, это было временное решение, заметил партнер юридической группы GRM Сергей Новиков:

«Компания к моменту сделки подошла на достаточном пике: по результатам 2021 года ее выручка составила 420 млн руб., а чистая прибыль — 66 млн руб.

Исходя из классики сделок M&A, сохранение операционного контроля за предыдущим менеджментом является некой золотой серединой, и, соответственно, то, что господин Хрящёв оставался у руля компании еще почти на год, стало результатом договоренностей.

2022 год показал, что проект практически сохранил уровень выручки на том же уровне, что и в 2021-м, правда, примерно на треть снизилась чистая прибыль. Казалось бы, результаты не совсем позитивные.

Но если мы, например, сравним эти данные с прямыми конкурентами компании, например, таким сервисом, как "ЯПлакалъ", то там практически в два раза произошло падение выручки, а чистая прибыль снизилась в десятки раз.

Что касается нового владельца "Пикабу", то у него, вероятно, есть какая-то заинтересованность во влиянии на молодежный электорат и в принципе на этот сегмент.

Все-таки, наверное, это приобретение так или иначе рассматривается не как самостоятельный бизнес, а как некая интеграция в основные бизнесы господина Нечаева».

По данным портала SimilarWeb, за последний месяц пользователи посетили «Пикабу» больше 160 млн раз. Это один из самых популярных порталов в стране, кроме того, он входит в тысячу крупнейших ресурсов мира. На сайте публикуются новости, истории из жизни, фотографии и видео, а также мемы. «Пикабу» называют российским аналогом Reddit.

Как проект будет развиваться после смены владельца и ухода основателя? В первую очередь, новому руководству придется решить проблему оттока пользователей, считает обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич:

«Сайты в России с началом военных действий на Украине потеряли достаточно большой процент аудитории, причем речь идет не только о пользователях за границей. В целом люди стали по-другому потреблять информацию в интернете, все больше акцент переносится на социальные платформы.

Кроме того, прямой конкурент "Пикабу" — Reddit — развивает русскоязычную версию, и многие люди переходят туда, считая, что если нет российского руководства, то меньше будет контроль и цензура.

Также сайты, которые изначально были задуманы как развлекательные, думают на тем, как поступать с политическим контентом — удалять его или нет.

И если руководство решит, что на первой странице находятся слишком неприглядные посты, которые не так нравятся пользователям, как раньше, то начнется соответствующая модерация. Аудитория же, в свою очередь, начнет мигрировать на какой-нибудь новый ресурс».

В прошлом году руководство «Пикабу» жаловалось на многочисленные хакерские атаки и давление. С чьей стороны оно оказывается, не уточнялось.

В марте 2022-го Роскомнадзор потребовал от администрации портала удалить все посты с «недостоверной информацией» о военных действиях на Украине. После этого с ресурса исчезли все данные о потерях сторон конфликта. Кроме того, на сайте запретили размещать анонимные публикации.

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Иван Хорушевский