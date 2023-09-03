Самый престижный дом престарелых

В США разгорелась дискуссия об установлении ограничений по возрасту и здоровью для государственных чиновников и законодателей, занимающих руководящие должности. Толчком послужил инцидент с лидером республиканского меньшинства в Сенате 81-летним Митчем Макконнеллом, впавшим в ступор во время беседы с журналистами. В защиту сенатора высказался его политический оппонент, президент-демократ Джо Байден, которого тема дискуссии касается напрямую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл впервые публично впал в ступор в июле на одной из пресс-конференций в Вашингтоне

Фото: Drew Angerer / Getty Images Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл впервые публично впал в ступор в июле на одной из пресс-конференций в Вашингтоне

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Инцидент со старейшим в истории США партийным руководителем случился в минувшую среду, когда он выступал перед журналистами в городе Ковингтоне, штат Кентукки. Те спросили его, будет ли он снова баллотироваться на свой пост в 2026 году, после истечения срока его полномочий как лидера республиканцев в Сенате. И тут Митч Макконнелл застыл, как будто выключившись из реальности. Напрасно помощники пытались его растормошить и что-то кричали ему в ухо. Политик примерно полминуты оставался совершенно безмолвен и неподвижен под объективами фото- и телекамер. Наконец он очнулся, и пресс-конференция продолжилась.

Представитель господина Макконнелла, комментируя произошедшее, заявил CNN, что сенатор «на мгновение почувствовал головокружение и сделал паузу… Хотя он чувствует себя хорошо, но в качестве разумной меры лидер проконсультируется с врачом перед следующим мероприятием».

Личный врач политика опубликовал заявление, в котором утверждал: «Оценив… инцидент, я сообщил руководителю Макконнеллу, что с медицинской точки зрения он может продолжать следовать своему плану». По словам доктора, «периодические головокружения нередко возникают при восстановлении после сотрясения мозга, а также могут возникнуть в результате обезвоживания».

Проблемы со здоровьем у республиканца начались в конце марта, когда после одного из мероприятий в Вашингтоне он упал, получив сотрясение мозга и сломав ребра. В апреле после полуторамесячного восстановления лидер консерваторов вернулся в Сенат и продолжил работу, но на одной из пресс-конференций в июне замер на несколько секунд. После этого он заверял, что чувствует себя хорошо и прекращать свою деятельность не собирается.

Подобные же намерения республиканский лидер продемонстрировал в среду, после инцидента. В тот же день господин Макконнелл присутствовал на сборе средств для члена Палаты представителей Джима Бэнкса, который баллотируется на место в Сенате от штата Индиана. В четверг, по данным Bloomberg, он сделал несколько телефонных звонков, собрав для партии $150 тыс.

Однако вопросы о способности господина Макконнелла справляться со своими обязанностями от этого не отпали.

Состояние его здоровья заставило многих заговорить о том, что, возможно, пришло время передать бразды правления кому-то более молодому.

Ведь перед республиканцами в Сенате стоят крайне сложные задачи: от согласования сделки по бюджету до конца сентября до возвращения контроля на Сенатом на выборах в 2024 году. Для республиканцев ситуация с выборами в 2024 году в принципе складывается удачно: велики шансы, что они получат в верхней палате Конгресса дополнительные пару мест, а значит, большинство. Однако для этого республиканцам необходимо под руководством сильного лидера приложить определенные усилия. Способен ли господин Макконнелл на такое лидерство, вопрос открытый, рассуждают критики.

Консервативное издание National Review в редакционной колонке призвало Митча Макконнелла уйти в отставку, заявив, что тот «заметно постарел» за последние месяцы и два недавних инцидента ставят под сомнение «его способность функционировать в качестве ведущего представителя своей фракции».

О том, что политикам из старой гвардии пора бы уступить место молодым, говорила в эфире Fox News и кандидат на президентскую номинацию от Республиканской партии, бывший постпред США в ООН Никки Хейли. По ее словам, то, что произошло с лидером республиканцев, «печально». Причем печален и «упадок» Джо Байдена, и происходящее с 90-летней сенатором-демократкой Дайанной Файнстайн, пару месяцев назад вернувшейся в Сенат в инвалидном кресле после болезни. А совсем недавно госпожа Файнстайн, которая в Сенате с 1992 года, была ненадолго госпитализирована в Калифорнии после падения в своем доме в Сан-Франциско.

«Сенат является самым привилегированным домом престарелых в стране»,— пошутила госпожа Хейли. По ее словам, несмотря на то что господин Макконнелл сделал много для США, нельзя допустить, чтобы за свои заслуги люди сидели в Сенате бессрочно — «нужно знать, когда уходить», в противном случае «это вредно для страны». Госпожа Хейли также выступила за проведение серьезного психологического освидетельствования после 75-летнего возраста для каждого лица, идущего на выборы на высокие посты.

«Это люди, принимающие решения о нашей национальной безопасности. Они принимают решения по нашей экономике, по ситуации на границе. Нам нужно знать, что они на пике своей активности»,— настаивала политик. По мнению Никки Хейли, проблемы Америки именно в неадекватности принимаемых мер и в том, что, наконец, необходимо привлекать молодых политиков к управлению страной.

Еще более категорично высказалась известная своими скандальными заявлениями член Палаты представителей, ярая трампистка Марджори Тейлор Грин: «Серьезные проблемы со старением и/или со здоровьем, проблемы с психическим здоровьем среди лидеров нашей страны должны быть решены. Байден, Макконнелл, Файнстайн и Феттерман (сенатор-демократ.— “Ъ”) — примеры людей, которые не подходят для занимаемой должности, и пора серьезно отнестись к этому»,— написала политик и добавила в другом посте, что речь идет о национальных интересах страны и к этому нужно отнестись со всей ответственностью. Республиканка призвала задуматься об изменении законодательства в части ограничения по возрасту или здоровью для политических лидеров.

На сегодняшний день в Конгрессе заседают 19 законодателей старше 80 лет, посчитал Fox News.

Средний возраст в палате представителей — 57 лет, в Сенате — 64 года.

С одной стороны, процент пожилых законодателей в Конгрессе, где всего более 500 мест, не так уж велик. Но проблема в том, что они занимают там высокие должности, заявила в эфире телеведущая Fox News Лора Ингрэм. Журналистка напомнила: «Правительство собирается начать грандиозные переговоры по бюджету и ассигнованиям. Предполагается, что пять мужчин будут играть доминирующую роль в этих переговорах: Байдену 80 лет, Чаку Шумеру (лидеру демократов в Сенате.— “Ъ”) — 72, Макконнеллу — 81. Маккарти и Хакиму Джеффрису (лидеры Республиканской и Демократической партий в нижней палате.— “Ъ”) — по 50 лет».

«Это означает, что по крайней мере двое из пяти, участвующих в принятии решения о том, как мы тратим триллионы наших налогов, больше не способны работать полный рабочий день, и оба, к сожалению, демонстрируют очевидные симптомы как серьезного физического, так и когнитивного упадка»,— сказала журналистка, намекая на Джо Байдена и Митча Макконнелла.

Сам президент-демократ Байден взял под защиту лидера республиканского меньшинства в Сенате. «Я говорил с Митчем. Он мой друг, и я говорил с ним сегодня. И, вы знаете, он разговаривал по телефону, как и прежде»,— заверил Джо Байден журналистов. По его словам, в ходе общения со специалистами он получил заверения, что «нет ничего необычного в такой реакции, когда у вас было серьезное сотрясение мозга». «Это часть восстановления. И поэтому я уверен, что он восстановится»,— добавил он. На дополнительный вопрос, «есть ли какие-либо опасения по поводу стабильности» его состояния и того, что лидер республиканцев будет способен выполнять свои обязанности, Джо Байден ответил категорическим «нет».

Екатерина Мур, Вашингтон