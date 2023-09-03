Конкурсный управляющий «Экопромбанка» направил иски на 29 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов, которое осуществляет функции конкурсного управляющего ОАО «АКБ «Экопромбанк», отчиталось о претензионной работе в отношении должников кредитной организации. Как сообщает АСВ, всего агентство направило иски о взыскании более 29,4 млрд руб. На данный момент удовлетворены требования на сумму свыше 12 млрд руб. Часть исков на общую сумму около 8,871 млрд руб. оставлены без рассмотрения. В 199 спорах суды отказали в удовлетворении требований агентства на 4,968 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ОАО АКБ «Экопромбанк» оказалось в состоянии банкротства после отзыва лицензии в августе 2014 года. Общий размер установленных требований кредиторов банка составляет 6,183 млрд руб. Как следует из последнего отчета АСВ о ходе конкурсного производства ОАО, на 1 августа текущего года было удовлетворено 16,84 % требований.