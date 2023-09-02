SpaceX запустила вторую партию спутников предупреждения о ракетном ударе

Ракета Falcon 9 американской компании SpaceX успешно вывела на орбиту группу из 13 спутников новой системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Как сообщила компания-разработчик в Twitter, запуск осуществлялся со стартовой площадки SLC-4 на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Новая система СПРН, согласно плану, будет состоять из многоуровневой сети спутников и вспомогательных элементов, обеспечивающих глобальную военную связь и возможности предупреждения, отслеживания ракет на низкой околоземной орбите высотой 950 км.

В группу запущенных аппаратов, каждый из которых весит 150 кг, входят два спутника обнаружения и отслеживания запусков гиперзвуковых и баллистических ракет, оснащенных инфракрасными датчиками с широким полем обзора, 11 спутников лазерной связи, маршрутизации данных, навигации, резервной системы управления.

Спутники были запущены в рамках демонстрационной программы Tranche 0 Агентства космического развития (SDA) Пентагона. Первый пуск был осуществлен в апреле, на околоземную орбиту вывели десять спутников.

Лусине Баласян