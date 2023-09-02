Лидер парламентской оппозиции Киргизии арестован по делу о госизмене

Первомайский районный суд Бишкека арестовал до 24 октября лидера оппозиционной парламентской фракции «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан») Адахана Мадумарова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Киргизии. Его подозревают в государственной измене.

Адвокат политика сообщила, что защите пока не удалось ознакомиться с материалами дела. Inbusiness.kz cообщает, что сцецназ МВД задержал депутата сегодня, 2 сентября, когда он выходил из дома, а затем его отвели на допрос.

Адахан Мадумаров прежде был спикером киргизского парламента. Также он работал секретарем Совета безопасности Киргизии. О заведении уголовного дела в его отношении сообщалось еще в мае. Тогда депутаты парламента сообщали об подозрении в массовых беспорядках, насильственном захвате власти и превышении власти.

Лусине Баласян