«РИА Новости»: ВС РФ используют в СВО ракеты, не реагирующие на тепловые ловушки

Российские военные используют новые зенитные управляемые ракеты 9М333, которые не реагируют на тепловые ловушки, в зоне военной операции на Украине. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Опыт применения 9М333 в зоне СВО показывает, что ракета очень хорошо отстраивается от помех, в частности от тепловых ловушек, обходя их и поражая цель. В восьми случаях из десяти ракета попадает в цель при постановке летательными аппаратами противником тепловых ловушек, то есть в 80 процентах случаев»,— сказал собеседник «РИА Новостей».

По словам источника, 9М333 поражает вертолеты и самолеты ВСУ, в том числе штурмовики Су-25, а также беспилотники с габаритами от одного до полутора метров.

Ракета 9М333 входит в состав зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Стрела-10М3». У ракеты есть мультиспектральная головка самонаведения, которая позволяет отличать истинную цель от ложной тепловой. Ракета предназначена для поражения самолетов и вертолетов на низких высотах, а также беспилотников и крылатых ракет в условиях использования сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех.