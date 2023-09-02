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Коммерсантъ FM
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обновлено 11:05

Попавший в больницу Сергей Сокол снялся с выборов главы Хакасии

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Сергей Сокол снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии из-за проблем со здоровьем. Господин Сокол попал в больницу из-за осложнений после операции.

Сергей Сокол

Сергей Сокол

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Сергей Сокол

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Я принял сложное, но честное решение — снять свою кандидатуру с выборов главы республики. Команда и семья поддержали»,— написал Сергей Сокол в своем Telegram-канале.

Господин Сокол добавил, что сейчас находится в больнице из-за осложнений после проведенной в июле операции. «Сегодня врачи, к сожалению, категоричны: подняться с койки — получить еще более тяжелые осложнения»,— написал он.

Позже Избирательная комиссия Хакасии сообщила «РИА Новости», что получила его заявление о снятии кандидатуры с выборов на пост главы республики.

31 августа Сергея Сокола экстренно госпитализировали в одну из московских больниц из-за обострения после перенесенного перитонита. По данным РБК, он находится в реанимации. В июле депутату сделали операцию из-за аппендицита. У него диагностировали венозный мезентериальный тромбоз и острую кишечную непроходимость. РБК и «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что он снимет свою кандидатуру с выборов из-за госпитализации.

Сергей Сокол — кандидат в губернаторы Хакасии от партии «Единая Россия», основной конкурент действующего губернатора — кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. По оценкам социологического центра ИНСОМАР, кандидаты от ЕР и КПРФ имеют практически одинаковый рейтинг: за Сергея Сокола готовы были проголосовать 41% избирателей, а за Валентина Коновалова — 40%. Выборы в республике пройдут в единый день голосования 10 сентября.

Осенью 2022 года Сергей Сокол отправился добровольцем воевать на Украину в составе подразделения БАРС. После возвращения в апреле он объявил о желании баллотироваться в губернаторы Хакасии от «Единой России».

Олеся Павленко

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