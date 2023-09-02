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Коммерсантъ FM
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Иван Федотов пропустил против санкций

Дисквалифицированный Международной федерацией хоккея вратарь сыграл в матче открытия чемпионата КХЛ

Хоккей стал первым российским видом спорта, который на международные санкции ответил собственным громким демаршем. Им стало участие в матче между ЦСКА и «Ак Барсом», открывшем очередной сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), вратаря проигравших его со счетом 2:5 армейцев Ивана Федотова. Летом Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала Федотова, отправившегося после службы в армии не в подписавший с ним год назад контракт клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс», а в московскую команду, до 1 января 2024 года. Однако КХЛ в последний момент допустила его к выступлениям, назвав решение IIHF «ущемляющим право гражданина Российской Федерации на труд» и сославшись на напоминание Генеральной прокуратуры РФ о недопустимости такого рода нарушений.

КХЛ и ЦСКА «не согласны с решением IIHF» о дисквалификации Ивана Федотова, поскольку оно «ущемляет конституционное право гражданина Российской Федерации на труд»

КХЛ и ЦСКА «не согласны с решением IIHF» о дисквалификации Ивана Федотова, поскольку оно «ущемляет конституционное право гражданина Российской Федерации на труд»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

КХЛ и ЦСКА «не согласны с решением IIHF» о дисквалификации Ивана Федотова, поскольку оно «ущемляет конституционное право гражданина Российской Федерации на труд»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Открывшая очередной регулярный чемпионат КХЛ встреча между победителем и финалистом предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина превратилась в исключительное по громкости событие благодаря появлению на льду хоккеиста, не входящего еще в категорию суперзвезд. Речь о занявшем место в воротах ЦСКА 26-летнем Иване Федотове — игроке, с которым связана наиболее острая история нынешнего российского хоккейного межсезонья, касающаяся на самом деле не столько отдельно взятого спортсмена, сколько в принципе выбора модели поведения представителями российской спортивной отрасли в условиях международных санкций.

Иван Федотов блестяще провел позапрошлый сезон. В феврале 2022 года он завоевал серебро пекинской Олимпиады, защищая ворота сборной России, а вскоре внес огромный вклад в победу ЦСКА в розыгрыше Кубка Гагарина. После завершения сезона Федотов подписал годичный контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс». Однако улететь в Америку ему так и не удалось. Летом в Санкт-Петербурге его задержали сотрудники военкомата, и спортсмен отправился служить в армию. После окончания службы Иван Федотов, вместо того чтобы все-таки уехать в США, где его по-прежнему ждали, заключил контракт уже с ЦСКА, нуждавшимся в сильном вратаре после отъезда в Швейцарию шведа Адама Рейдеборна. Между тем это вызвало протесты североамериканской стороны. Выяснилось, что «Филадельфия» «перенесла» подписанный ранее договор с Федотовым на следующий сезон, полагая, что пропуск предыдущего российским голкипером был вызван форс-мажорными, не зависящими от него обстоятельствами. А руководители НХЛ даже приравнивали случившееся к полному отказу от Меморандума о взаимопонимании 2010 года. Этот документ, по сути, декларировал признание как североамериканской, так и отечественной лигами контрактов друг друга.

IIHF, которая по-прежнему придерживается взятого сразу после начала специальной военной операции на Украине «изоляционного» курса в отношении России (сборная страны уже пропустила два чемпионата мира, а в будущем году пропустит и третий), встала в конфликте на сторону НХЛ. Она сочла действующим на ближайший сезон контракт Ивана Федотова именно с «Филадельфией». При этом федерация сообщила, что Федотов, подписав на этот срок договор с ЦСКА и не получив на то разрешение от американской команды, нарушил ее регламент международных трансферов. IIHF наложила санкции как на самого голкипера, так и на московский клуб. Федотову в течение четырех месяцев начиная с 1 сентября, дня старта очередного чемпионата КХЛ, она запретила принимать участие в официальных национальных и международных играх. А клубу на год — до конца следующего лета — осуществлять международные трансферы.

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Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Российский хоккей стал первым видом спорта, который ответил на санкции международной структуры своим собственным демаршем. Иван Федотов все-таки появился на льду «ЦСКА-Арены», несмотря на то что еще несколько дней назад казалось, что КХЛ и Федерация хоккея России (ФХР) склоняются скорее к признанию вердикта IIHF. Оказалось, что за короткий срок с их позицией произошли корректировки.

Объясняя, почему Иван Федотов играет в матче, президент КХЛ Алексей Морозов сказал, что лига и ЦСКА «не согласны с решением IIHF», поскольку оно «ущемляет конституционное право гражданина Российской Федерации на труд». Он уточнил, что «в защиту игрока выступила Генеральная прокуратура РФ и направила в Федерацию хоккея России, в клуб и в лигу предупреждение о недопустимости нарушения права на труд и обязала допустить Федотова до участия в соревновании». «Мы живем в Российской Федерации и должны жить по законам страны. Мы не согласны с решением IIHF, мы не нарушаем норм и готовы соблюдать трансферные соглашения»,— добавил президент КХЛ, который полагает, что допуск голкипера «не приведет к ухудшению отношений с IIHF и с другими национальными федерациями».

Игорь Есмантович, президент московского клуба, который уже подал апелляцию на «ангажированный», по его мнению, вердикт международной федерации по Ивану Федотову, подчеркнул, что, решая вопрос с вратарем, «ФХР, КХЛ и ЦСКА взаимодействовали одновременно в одну сторону, сторону российского хоккеиста». А из его слов стало ясно, кого менеджмент ЦСКА рассматривает в качестве ключевых действующих лиц сложного процесса. Персональную благодарность от Игоря Есмантовича заслужили председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг, председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко и глава владеющей ЦСКА «Роснефти» Игорь Сечин.

Само возвращение Ивана Федотова получилось не слишком удачным. В стартовом периоде ЦСКА он справился с буллитом Кирилла Семенова, но до этого пропустил от завершившего шикарную контратаку «Ак Барса», который до нее в основном оборонялся, Дмитрия Кагарлицкого. Во втором, уже после того как Никита Нестеров счет сравнял, Дмитрий Яшкин и Никита Дыняк пробили Федотова дважды с интервалом в полминуты. А в третьем ожививший благодаря Ярославу Дыбленко интригу ЦСКА тут же ее сам угробил, заработав два подряд удаления. Армейцев за них наказал опытный Александр Радулов. А вскоре другой лидер куда более эффективных, чем оппоненты, в этот день казанцы,— Вадим Шипачев — добил авторов демарша, который, разумеется, не остался без внимания IIHF.

Федерация объявила о том, что за выход Ивана Федотова на лед без «действительно трансфера» оштрафует ФХР на 5 тыс. швейцарских франков. Кроме того, IIHF предупредила, что, если Федотов продолжит играть за ЦСКА, ко всем «вовлеченным сторонам» — хоккеисту, его клубу и все той же ФХР — могут быть применены «дополнительные санкции».

Алексей Доспехов

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