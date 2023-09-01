Приглашение посла России на Нобелевский банкет вызвало скандал в Швеции

Нобелевский фонд, занимающийся финансами и администрированием Нобелевских премий и находящийся в Стокгольме, заявил, что с этого года ввел правило приглашать всех лидеров парламентских партий и всех послов, аккредитованных в Швеции, на традиционный Нобелевский банкет, проводимый по случаю вручения Нобелевских премий в Швеции. Это означает, в частности, что в число приглашенных снова попали главы дипломатических представительств России, Белоруссии и Ирана, которые в прошлом году не были приглашены. Российского и белорусского дипломата не пригласили из-за событий на Украине, иранского — из-за жестких действий полиции в отношении оппозиции. В Стокгольме вручается пять из шести премий. Нобелевская премия мира вручается Норвежским нобелевским комитетом в Осло.

Как отмечается в заявлении Нобелевского фонда по этому поводу, «мир все больше делится на сферы, где ограничивается возможность диалога между теми, кто придерживается разных взглядов». «Чтобы противостоять этой тенденции, мы сегодня расширяем круг приглашенных лиц, чтобы торжественно отметить вручение Нобелевской премии и понять важность свободной науки, свободной культуры и свободных, мирных обществ»,— заявил исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен. По мнению фонда, приглашение тех, кто не разделяет ценности Нобелевской премии, будет способствовать предотвращению дальнейшей «поляризации».

Между тем решение Нобелевского фонда вызвало резкую критику со стороны ряда шведских политиков. Так, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его удивила эта инициатива. «Конечно, Нобелевский фонд сам решает, кого приглашать на церемонию. Но я, как и многие другие, с удивлением отреагировал на приглашение России… Я бы так не сделал»,— отметил он. О своем намерении отказаться от приглашений на банкет уже заявили представители партий самой разной направленности — от ультраправой партии «Демократы Швеции» до Партии центра, левых и зеленых.

В защиту Нобелевского фонда выступил директор норвежского Нобелевского института и секретарь Норвежского нобелевского комитета Олав Ньёльстад. По его словам, более 70 лет Норвежский комитет следовал принципу, в соответствии с которым все парламентские партии и все иностранные послы в Осло приглашались на соответствующий прием в Осло. «Если вам нужно из года в год решать, кто достоин быть приглашенным, а кто нет, то у вас впереди куча работы. Боевые действия идут не только в Европе. У нас есть войны и в Африке и в Азии тоже»,— цитирует его норвежская Adresseavisen.

Алена Миклашевская