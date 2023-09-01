МИД Дании потребовал от РФ сократить численность посольства в Копенгагене

Число сотрудников посольства России в Копенгагене должно быть сокращено до уровня, соответствующего уровню датского посольства в Москве. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Дании.

В сообщении датского ведомства отмечается, что в посольстве РФ в Копенгагене должно быть максимум 5 дипломатов и 20 сотрудников. Сокращение численности необходимо провести до 29 сентября, подчеркивается в сообщении.

Как сказано в сообщении, в течении долгого периода Дания и Россия вели переговоры о выдаче виз датским дипломатам для поддержания работы посольства страны в Москве. «Эти переговоры не привели к каким-либо результатам, так как российская сторона постоянно пыталась включить в повестку переговоров выдачу виз офицерам российской разведки»,— сказано в сообщении.

5 апреля 2022 года МИД Дании объявил о высылке 15 российских дипломатов. Их обвинили в шпионаже. Спустя месяц, 5 мая, МИД России объявил персонами нон грата семь сотрудников посольства Дании в Москве, еще одному дипломату отказали в визе.

Олеся Павленко