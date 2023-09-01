Агрохолдинг «Степь» вступил в Российско-Китайский Деловой Совет

Агрохолдинг «Степь» вступил в Ассоциацию «Российско-Китайский Деловой Совет» (РКДС). Это позволит компании увеличить экспортный поток в Поднебесную.

Сейчас агрохолдинг поставляет сельхозпродукцию в Китай оптом и в розницу. Вступив в РКДС, компания наладит двусторонние деловые контакты, получит помощь в вопросах взаимодействия с китайскими органами власти, поддержку и продвижение бизнес-проектов. Кроме того, членство в ассоциации позволит включать проекты в национальные и региональные программы китайских партнеров.

Соглашение о создании Российско-Китайского Делового Совета было подписано в Пекине в 2004 году. Ассоциация объединяет основные российские и китайские предприятия крупного бизнеса. Агрохолдинг «Степь» работает с 2014 года и является одной из крупнейших аграрных компаний России. Ее активы расположены в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области. Свои товары компания поставляет в страны Азии, Африки и Ближнего Востока. Охват по регионам сбыта составляет более 50 стран мира.

Татьяна Ручкина

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