Фото 01.09.2023, 23:22 Лучшие фото недели Запоминающиеся кадры 28 августа—1 сентября День знаний, похороны главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и другие снимки — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Санкт-Петербург. Восход луны над Литейным проспектом Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина / купить фото Нижний Новгород. Учитель ведет школьников в класс после линейки Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Мытищи. Первоклассники после линейки в школе №32 Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Москва. Первоклассники на линейке Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Алушта. Первоклассники после линейки Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Москва. Ученики школы №1579 во дворе Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Москва. Глава правительства России Михаил Мишустин в школе №1579 Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Новосибирск. Глава компании Wildberries Татьяна Бакальчук в ходе визита на строительство распределительного центра Wildberries Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Москва. Абитуриенты изучают списки зачисленных в ВУЗ Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов / купить фото Москва. Посетители праздника в честь Дня знаний в Российском биотехнологическом университете Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Москва. Министр иностранных дел Сергей Лавров (слева) и ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Печоры. Крестный ход в честь празднования 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Москва. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков на заседании суда Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Санкт-Петербург. Указатель на могилу главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Санкт-Петербург. Могила главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова / купить фото Следующая фотография 1 / 15 Санкт-Петербург. Восход луны над Литейным проспектом Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина / купить фото Нижний Новгород. Учитель ведет школьников в класс после линейки Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын / купить фото Мытищи. Первоклассники после линейки в школе №32 Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Москва. Первоклассники на линейке Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Алушта. Первоклассники после линейки Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев / купить фото Москва. Ученики школы №1579 во дворе Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Москва. Глава правительства России Михаил Мишустин в школе №1579 Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Новосибирск. Глава компании Wildberries Татьяна Бакальчук в ходе визита на строительство распределительного центра Wildberries Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов / купить фото Москва. Абитуриенты изучают списки зачисленных в ВУЗ Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов / купить фото Москва. Посетители праздника в честь Дня знаний в Российском биотехнологическом университете Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Москва. Министр иностранных дел Сергей Лавров (слева) и ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Печоры. Крестный ход в честь празднования 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Москва. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков на заседании суда Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Санкт-Петербург. Указатель на могилу главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко / купить фото Санкт-Петербург. Могила главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова / купить фото