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Коммерсантъ FM
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Лучшие фото недели

Запоминающиеся кадры 28 августа—1 сентября

День знаний, похороны главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Санкт-Петербург. Восход луны над Литейным проспектом

Санкт-Петербург. Восход луны над Литейным проспектом

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Нижний Новгород. Учитель ведет школьников в класс после линейки

Нижний Новгород. Учитель ведет школьников в класс после линейки

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Мытищи. Первоклассники после линейки в школе №32

Мытищи. Первоклассники после линейки в школе №32

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Москва. Первоклассники на линейке

Москва. Первоклассники на линейке

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Алушта. Первоклассники после линейки

Алушта. Первоклассники после линейки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Ученики школы №1579 во дворе

Москва. Ученики школы №1579 во дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Москва. Глава правительства России Михаил Мишустин в школе №1579

Москва. Глава правительства России Михаил Мишустин в школе №1579

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Новосибирск. Глава компании Wildberries Татьяна Бакальчук в ходе визита на строительство распределительного центра Wildberries

Новосибирск. Глава компании Wildberries Татьяна Бакальчук в ходе визита на строительство распределительного центра Wildberries

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Абитуриенты изучают списки зачисленных в ВУЗ

Москва. Абитуриенты изучают списки зачисленных в ВУЗ

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов  /  купить фото

Москва. Посетители праздника в честь Дня знаний в Российском биотехнологическом университете

Москва. Посетители праздника в честь Дня знаний в Российском биотехнологическом университете

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Министр иностранных дел Сергей Лавров (слева) и ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом

Москва. Министр иностранных дел Сергей Лавров (слева) и ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Печоры. Крестный ход в честь празднования 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

Печоры. Крестный ход в честь празднования 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Москва. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков на заседании суда

Москва. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков на заседании суда

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Указатель на могилу главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище

Санкт-Петербург. Указатель на могилу главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Санкт-Петербург. Могила главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Санкт-Петербург. Могила главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

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Санкт-Петербург. Восход луны над Литейным проспектом

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Нижний Новгород. Учитель ведет школьников в класс после линейки

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Мытищи. Первоклассники после линейки в школе №32

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Москва. Первоклассники на линейке

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Алушта. Первоклассники после линейки

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Ученики школы №1579 во дворе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Москва. Глава правительства России Михаил Мишустин в школе №1579

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Новосибирск. Глава компании Wildberries Татьяна Бакальчук в ходе визита на строительство распределительного центра Wildberries

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Абитуриенты изучают списки зачисленных в ВУЗ

Фото: Коммерсантъ / Александр Баранов  /  купить фото

Москва. Посетители праздника в честь Дня знаний в Российском биотехнологическом университете

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Министр иностранных дел Сергей Лавров (слева) и ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Печоры. Крестный ход в честь празднования 550-летия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Москва. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков на заседании суда

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Санкт-Петербург. Указатель на могилу главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на Пороховском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Санкт-Петербург. Могила главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова  /  купить фото

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