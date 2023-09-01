Буданов заявил о желании перенести военные действия на территорию России

Глава главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что военные действия должны быть перенесены на территорию России. «Чем шире будут такие операции, тем лучше», считает господин Буданов. Накануне президент Украины Владимир Зеленский сказал, что, по его мнению, переносить военные действия на российскую территорию неправильно. В таком случае Украина может потерять поддержку Запада, пояснил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Буданов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Кирилл Буданов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

«Мы не работаем такими методами, как РФ, поэтому сравнивать это абсолютно неправильно,— сказал Кирилл Буданов журналистам (цитата по "Страна.UA").— Война должна быть перенесена на другую территорию. Которая, понятно, для нас является РФ и другие их территории, где находится их влияние. Для того чтобы их растянуть и сковать. Чем шире они будут, тем лучше».

В ночь на 30 августа более 20 БПЛА атаковали военно-гражданский аэродром Пскова. Как сообщал ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в результате повреждения получили четыре самолета Ил-76. Часть БПЛА охрана аэродрома сбила в воздухе, в том числе из 30-миллиметровых пушек и пулеметов, установленных на бронетехнике, остальные дроны достигли целей.

31 августа Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ применили дальнобойное оружие украинского производства и поразили цель на расстоянии 700 км. О поражении какой именно цели идет речь, он не уточнил. Псков находится в 700 км от границы с Украиной.

Что происходит на 555-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».