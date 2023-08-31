Зеленский заявил о поражении ВСУ цели на расстоянии 700 км

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ применили дальнобойное оружие украинского производства и поразили цель на расстоянии 700 км. О поражении какой именно цели идет речь, господин Зеленский не уточнил. Напомним, в ночь на 30 августа по аэропорту Пскова, который находится в 700 км от границы с Украиной, был нанесен массированный удар беспилотниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Reuters Владимир Зеленский

Фото: Reuters

«Заслушали доклад министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины о собственном производстве. Успешное применение нашего дальнобойного оружия: цель поражена в 700 километрах»,— сообщил украинский президент в своем Telegram-канале. О каком именно вооружении идет речь и какую цель оно поразило, господин Зеленский не сообщил.

В ночь на 30 августа произошла атака БПЛА на военно-гражданский аэродром Пскова. Как сообщал ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в результате атаки более 20 беспилотников повреждения получили 4 самолета Ил-76. Часть БПЛА охране аэродрома удалось сбить в воздухе, в том числе из 30-миллиметровых пушек и пулеметов, установленных на бронетехнике, остальные дроны достигли целей.

По сообщениям оперативных служб, в разной степени были повреждены четыре Ил-76 и склад ГСМ — пожар на нем тушили несколько часов. Также взрывы были слышны в районе, где находится 2-я отдельная гвардейская ордена Жукова бригада спецназа ГРУ, одним из командиров которой ранее был погибший командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

После налета неповрежденные транспортники перебазировали на другой аэродром. В течение суток Псков не принимал и не отправлял гражданские самолеты, однако с четверга аэропорт откроют.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Дроны атаковали самолеты, заводы и туалеты».

Александр Кислов