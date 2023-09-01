До окончания подачи заявок на конкурс «Лидер Пермского края» остался один месяц

Организаторы регионального конкурса «Лидеры Пермского края» напоминают об окончании срока подачи заявок: представить свои проекты жители Прикамья смогут до 30 сентября. Для этого надо заполнить заявку на сайте.
Конкурс был учрежден по инициативе главы региона Дмитрия Махонина с целью определения значимых проектов организаций разных форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей, действующих на территории региона, и поддержки лидеров социальных и экономических изменений.
«Предприятия, бизнес и организации играют важную роль в развитии нашего региона. Мы создали конкурс "Лидер Пермского края" для выявления и поощрения тех, кто прилагает к этому наибольшие силы и ресурсы. Мы формируем команду лучших из лучших ради настоящего и будущего Прикамья»,— подчеркнул Дмитрий Махонин.
Главная цель конкурса заключается в поддержке тех, кто вносит весомый вклад в достижение позитивных социальных или экономических изменений на территории Пермского края. Участие в нем открыто для всех юридических лиц, включая общественные организации. Награждение победителей состоится в декабре в торжественной обстановке, где они получат знаки, символизирующие общественное признание.
В этом году к конкурсным номинациям добавились две новые — «Культура» и «Экология». В результате компании, предприятия и организации могут представить свои проекты по 17 отраслевым направлениям. Самой популярной в этом году стала номинация «Информационные технологии и телекоммуникации».