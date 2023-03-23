Культурному наследию ищут заботливые руки

Нижегородские власти готовы субсидировать часть процентной ставки по кредитам, которые бизнес привлекает для восстановления исторических зданий и запуска их в экономику региона. С учетом областной субсидии процентная ставка по таким кредитам будет составлять 4%. Также власти готовы компенсировать до 70% затрат на восстановление объектов культурного наследия (ОКН). Предприниматели говорят, что им не дают гарантий на получение компенсаций после восстановления ОКН. Также они отметили слишком долгие сроки окупаемости проектов и нехватку проектных организаций и специалистов, способных грамотно работать с ОКН. В правительстве пообещали проработать замечания. В случае если у местного бизнеса не появится интереса к ОКН, восстанавливать нижегородское культурное наследие предложат москвичам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородские власти готовы отдать москвичам региональное культурное наследие

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижегородские власти готовы отдать москвичам региональное культурное наследие

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский бюджет будет субсидировать процентную ставку по кредитам, привлекаемым бизнесом для восстановления ОКН. Об этом замгубернатора Егор Поляков заявил на встрече с предпринимателями в областной Торгово-промышленной палате. С учетом субсидий процентная ставка по кредитам будет составлять около 4%. Кроме того, региональные власти рассматривают возможность увеличить в областном бюджете объем средств, которые будут выплачиваться предпринимателям в качестве компенсации части затрат на восстановление ОКН. В 2023 году в бюджете на эти цели запланировано 35 млн руб., но эта сумма может быть увеличена.

По данным Егора Полякова, на сегодня в Нижегородской области насчитывается 3,6 тыс. зданий, признанных ОКН, из них 800 в неудовлетворительном состоянии. Региональные власти пытаются вовлечь бизнес в восстановление этих зданий, но у них пока не получается.

«Ни одна из существующих в регионе программ по участию бизнеса в восстановлении ОКН и вовлечению этих зданий в экономику региона сегодня должным образом не работает.

Какой-то процедуры, которая давала бы реальный результат, сегодня не существует. Есть поручение губернатора создать такую процедуру, которая будет интересна потенциальным инвесторам и которая позволит быстро вовлечь максимально возможный объем ОКН вовлечь в хозяйственный оборот», — отметил замгубернатора.

Глава минимущества Сергей Баринов напомнил, что в обмен на обязательство восстановить ОКН у предпринимателей уже есть возможность получить на 10 лет за 1 руб. в год земельный участок, на котором дом находится. На восстановление объекта дается три года. В случае срыва сроков ОКН изымается и уже понесенные затраты предпринимателю не компенсируются. Пока этот вариант не пользуется спросом у бизнеса. Также предприниматели могут за восстановление ОКН получить участок под реализацию крупного инвестиционного проекта. У этого варианта есть недостаток — число участков, которые могут быть предоставлены инвесторам, очень ограничено.

Также рассматривалась возможность продавать находящиеся в неудовлетворительном состоянии ОКН за 1 рубль при условии их восстановления. От этой идеи отказались, потому что для таких объектов правительство тратит 7–10 млн руб. на разработку проектной документации. В правительстве считают это экономически нецелесообразным.

Руководитель управления государственной охраны ОКН Григорий Меламед сообщил, что областные власти летом 2022 года приняли постановление, по которому предприниматели могут получить из бюджета компенсацию до 70% затрат на восстановление домов-памятников. Получить компенсацию можно после окончания работ на основании документов, подтверждающих затраты. Областное правительство распределяет эти компенсации на конкурсной основе. Господин Меламед отметил, что за полгода ни одной заявки на получение таких компенсаций не поступило, потому что о приятии постановления широко не сообщалось.

По расчетам областного правительства, срок окупаемости восстановленных объектов после вовлечения их в экономическую деятельность составит 25 лет.

Представители бизнеса на встрече рассказали, что это слишком большой срок. По словам владельца агентства по продаже уникальной недвижимости Дарьи Каплун, при поиске объектов под размещение бизнеса предприниматели обозначают сроки окупаемости 10–13 лет. В противном случае проект будет нерентабельным. Кроме того, у бизнеса нет никаких гарантий, что они получат компенсации по затратам на восстановление ОКН.

Председатель регионального отделения «Опоры России» Ирина Садовникова рассказала, что в Нижегородской области очень сложно найти проектную организацию, обладающую полным набором необходимых компетенций для разработки проектов по восстановлению ОКН. Также в регионе есть серьезный дефицит специалистов по работе с деревом и лепниной, которых можно было бы привлекать к работам на ОКН.

По итогам обсуждения участники встречи предложили организовать в Нижнем Новгороде Клуб владельцев исторической недвижимости, который проработает «дорожную карту» по восстановлению ОКН и будет помогать собственникам, решившим взяться за эту работу. Егор Поляков заявил, что в правительстве проработают полученные замечания и предложения. По его словам, региональные власти надеются раскачать нижегородский бизнес на работу с ОКН.

Если этого не произойдет, областное правительство готово будет отдать нижегородское культурное наследие на откуп московским предпринимателям.

Андрей Репин