Московский застройщик утвердил концепцию школы на 920 учеников в Лаголово

Московская ГК «А101» утвердила проект школы на 920 учеников в Лаголовском сельском поселении в Ленинградской области, сообщила «Ъ-СПб» пресс-служба компании.

Площадь новой школы составит почти 12 тыс. кв. м, образовательное учреждение станет одним из крупнейших на юге петербургской агломерации. В компании сообщили, что центром школьной жизни станет многофункциональное рекреационное пространство на 300 человек в форме амфитеатра. Площадка высотой в 6 метров будет использоваться как лекторий, кинотеатр, выставочный, концертный или танцевальный залы. Рядом разместится медиатека — специальное двухуровневое книгохранилище, стилизованное под старинную библиотеку. В школе будут созданы лаборатории естественно-научной и инженерно-технической направленности, информационный центр с IT-полигоном, кулинариум, столярная и швейные мастерские. В отдельном корпусе разместят помещение судостроительного практикума, арт-блок с художественной студией и гончарной мастерской, а также помещения для отдыха учителей.

ГК «А101» — инвестиционно-строительный холдинг, один из крупнейших девелоперов Москвы. В Ленинградской области ГК «А101» реализует два комплексных проекта. Первый из них — в Лаголово Ломоносовского района. Здесь на участке площадью 61 га запланировано строительство 476 тыс. кв. м жилья, трех школ и восьми детских садов, а также поликлиники. Второй участок, площадью 12,9 га, расположен во Всеволожске. Здесь построят 119,5 тыс. кв. м жилья, а также два детских сада.

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