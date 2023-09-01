Армения и Азербайджан заявили о жертвах из-за обстрела границы

Минобороны Армении и Минобороны Азербайджана сегодня утром обвинили друг друга в обстреле приграничной территории. Армения заявила о двух погибших и одном раненном при обстреле, Азербайджан — о двух раненых.

Минобороны Армении сообщило о минометном обстреле ее позиций, расположенных в районе Сотка. Минобороны Азербайджана сообщило об атаке ударного беспилотника по азербайджанским позициям в Кельбаджарском районе.

Две недели назад Азербайджан сообщил о попытке проникновения армянской ДРГ в этот же, Кельбаджарский район, — недалеко от азербайджанского поселка Истису.

Несмотря на работу над мирным договором, Азербайджан и Армения регулярно обвиняют друга в нарушении режима прекращения огня на границе. Напряженность усилилась в июле после решения Азербайджана приостановить работу КПП «Лачин» на границе с Арменией из-за случаев «контрабанды» на машинах Международного комитета Красного Креста.

Подробнее — в материале «Мир во время эскалации».

Анастасия Ларина