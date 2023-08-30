В Омской области с сентября запасникам начнут рассылать повестки на сборы

Военкоматы Омской области с сентября будут рассылать повестки для граждан, ранее служивших в армии, а также тех, кто у кого есть военно-учетная специальность. Для приписного состава с 14 сентября будут организованы тренировочные занятия.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как пояснили «Ъ-Сибирь» в военном комиссариате Центрального и Советского АО Омска, это ежегодная процедура, такие сборы были организованы по указу президента РФ. Те, кто ранее уже прошел сборы не будут привлекаться на них в течение следующих трех лет.
Уточняется, что сборы продлятся четыре дня. Находящихся в запасе военнослужащих военкоматы будут оповещать повестками и звонками по телефону.