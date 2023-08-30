В Омской области с сентября запасникам начнут рассылать повестки на сборы

Военкоматы Омской области с сентября будут рассылать повестки для граждан, ранее служивших в армии, а также тех, кто у кого есть военно-учетная специальность. Для приписного состава с 14 сентября будут организованы тренировочные занятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как пояснили «Ъ-Сибирь» в военном комиссариате Центрального и Советского АО Омска, это ежегодная процедура, такие сборы были организованы по указу президента РФ. Те, кто ранее уже прошел сборы не будут привлекаться на них в течение следующих трех лет.

Уточняется, что сборы продлятся четыре дня. Находящихся в запасе военнослужащих военкоматы будут оповещать повестками и звонками по телефону.

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Александр Киселев