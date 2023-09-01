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В межэтнических стычках в индийском Манипуре погибли восемь человек

В индийском штате Манипур произошли новые этнические столкновения между племенами мейтей и куки. За последние несколько дней в таких столкновениях погибли восемь человек. Еще 18 были ранены. Об этом сообщает India Today.

Фото: Adnan Abidi, Reuters

Фото: Adnan Abidi, Reuters

Конфликт в штате начался после требований мигрантов из племени мейтей выдать им статус зарегистрированной касты. Этот статус дает некоторые привилегии, например при устройстве на работу в госучреждение или на предприятие, а также при поступлении в высшие учебные заведения.

Против этого были члены племени куки (56% населения штата). По их мнению, такие требования нарушают их права. В начале мая организации этого племени провели Марш племенной солидарности в знак протеста против включения мейтей в зарегистрированную касту.

Столкновения начались 29 августа в округах Бишнупур и Чурачандпур и соседних с ними районах. Поводом стала смерть в драке 30-летнего деревенского жителя в округе Кхоерентак.

После марша в штате начались массовые столкновения. К концу лета общее число жертв оценивается более чем в 160 человек. Десятки тысяч жителей штата покинули свои дома. Главный министр Манипура Бирен Сингх описал ситуацию как критическую.

Накануне сотрудники правоохранительных органов провели в округах Бишнупур и Чурачандпур рейды, в результате которых был найден тайник с 20 самодельными бомбами. По всему Манипуру установили 130 контрольно-пропускных пунктов. В связи с нарушением порядка в штате были задержаны 1,9 тыс. человек.

Анастасия Ларина

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