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На Ставрополье к 2025 году построят завод глубокой переработки зерновых

Компания «Золото полей» планирует к 2025 году построить в Советском округе Ставропольского края завод по переработке зерновых культур стоимостью 185 млн руб. На предприятии будут производить крахмал из кукурузы. Об этом в своем Telegram-канала сообщил министр экономического развития региона Денис Полюбин.

Мощности предприятия позволят ежегодно перерабатывать до 30 тыс. т продукции, производя 19 тыс. т нативного крахмала и 9 тыс. т побочных продуктов. На предприятии будет создано 65 новых рабочих мест.

В рамках поддержки местных властей компания получит участок для строительства предприятия без проведения торгов.

Анастасия Назарова

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