Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата США по теннису

Первая ракетка России Даниил Медведев одержал победу в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open) с австралийцем Кристофером О'Коннеллой. Встреча продолжалась 3 часа 3 минуты и закончилась со счетом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2 в пользу россиянина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

27-летний Даниил Медведев — один из трех российских теннисистов в истории, побеждавших на турнире Большого шлема в мужском одиночном разряде. Он побеждал на US Open в 2021 году. В третьем круге последнего в сезоне турнира Большого шлема Даниил Медведев сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом.

Открытый чемпионат США по теннису (US Open) — один из четырех турниров Большого шлема, который ежегодно проводится в Нью-Йорке на кортах местного Национального теннисного центра. В 2023 году призовой фонд чемпионата составил рекордные $65 млн (в 2022-м — $60 млн).

Подробнее о чемпионате — в материале «Ъ» «Российских теннисистов притянуло друг к другу».

Милена Костерева