Генсек ООН заявил, что представил Лаврову конкретные решения по зерновой сделке

Генсек ООН Антониу Гутерриш утвержает, что представил главе МИД РФ Сергею Лаврову «конкретные решения», которые бы помогли экспорту российского продовольствия и удобрений на мировой рынок. Господин Лавров накануне жаловался, что в пакете предложений ООН «нет ни одной гарантии» для Москвы, а есть только «обещания стараться быстрее, стараться активнее».

Господин Гутерриш уверяет, что требования России были учтены. «И, я полагаю, я сделал предложение, которое может быть основой для возобновления (зерновой сделки.— "Ъ"). Но это возобновление должно быть стабильным»,— отметил генсек ООН (цитата по «РИА Новости»).

По его мнению, не может быть сделки, «которая живет от кризиса до кризиса, от приостановки до приостановки». «У нас есть некоторые конкретные решения в ответ на беспокоящие (Россию.— "Ъ") вопросы, которые позволили бы обеспечить более эффективный доступ российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки»,— заверил он, не приведя подробностей.

Россия с 18 июля вышла из зерновой сделки, заявив о невыполнении своих условий. Она, в частности, настаивала на переподключении Россельхозбанка к SWIFT и снятии запрета на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

Вчера, 31 августа, главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан встретились в Москве. Одной из тем их беседы были зерновая сделка и ее альтернатива. Россия продвигает идею трехстороннего соглашения о поставках 1 млн тонн зерна в Турцию по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. Планируется, что переработанное на турецких предприятиях зерно отправят в наиболее нуждающиеся страны.

Подробности — в материале «Ъ» «МИДы на урожай».

Лаура Кеффер